J. F. Lamata: «El Gobierno de Sánchez ha destruido cualquier posibilidad de una TVE para todos»

Juan Francisco Lamata, reconocido experto en medios de comunicación, ha publicado El Libro Negro de Televisión Española, en la Esfera de los Libros, una obra que analiza la historia de TVE desde la transición hasta la actualidad. En una reveladora entrevista con OKDIARIO, Lamata expone cómo la televisión pública española ha estado históricamente al servicio del poder político en lugar de los ciudadanos.

Según Lamata, la historia de TVE es «una sucesión de fracasos» donde el debate se reduce a «quién no lo ha intentado y quién sí lo ha intentado y ha fracasado». El autor cuestiona incluso los periodos considerados como «etapas de luz», señalando que las cuotas de libertad que existieron durante la transición o el gobierno de Zapatero eran en realidad concesiones controladas por el propio poder político.

La entrevista revela cómo cada gobierno ha intervenido en la televisión pública para controlarla. Lamata desmiente la narrativa de periodistas independientes obligados a manipular por el gobierno, afirmando que «cada gobierno ha tenido siempre a un grupo de periodistas que ha colaborado encarecidamente en destruir la imagen de Televisión Española a favor de un lado u otro».

Un aspecto destacado en la conversación es el papel de los sindicatos y el Consejo de Informativos, descritos como auténticos «soviets» que ejercían un control férreo sobre la redacción. En Torrespaña (sede de los Informativos), Comisiones Obreras ha sido históricamente dominante, especialmente durante los gobiernos socialistas. El autor relata episodios de acoso a periodistas que no pertenecían al bando mayoritario, como el caso de las «nueve paralelas» procedentes de Intereconomía durante el Gobierno de Rajoy, recibidas con camisetas negras y espaldas vueltas por sus compañeros.

La conversación también aborda figuras controvertidas como María Antonia Iglesias, jefa de informativos durante la era felipista, descrita como «temible y respetada», o José Pablo López, actual presidente del Consejo de Administración, de quien Lamata dice que «se siente como una máquina de conseguir audiencia» y que busca atraer a un público joven con fichajes como Broncano (por 24 millones de euros del erario público) o Inés Hernand.

Respecto a la actual situación, Lamata considera que el gobierno de Pedro Sánchez ha «destruido para siempre cualquier intento de tomar en serio cualquier propuesta de una televisión consensuada». Critica especialmente cómo se ha designado al actual Consejo de Administración presidido por José Pablo López, sin el tribunal de expertos ni el concurso que el propio PSOE había defendido en la ley de 2006.

El libro también documenta momentos oscuros como la entrevista a Julián Sancristóbal, miembro de los GAL, desde la cárcel durante el gobierno de Felipe González, o la manipulación informativa que llegó a extremos como insertar mensajes de «vota PSOE» durante retransmisiones deportivas en 1986.

Lamata no solo critica la gestión socialista, sino también la del Partido Popular, a quien reprocha no haber tenido nunca «un modelo de televisión claro» y no haberse atrevido a realizar cambios profundos durante sus mandatos, permitiendo que «el relato lo domine la otra parte».

El autor denuncia también el sistema de productoras externas que se llevan millonarios contratos mientras miles de trabajadores de plantilla permanecen infrautilizados. «¿Para qué tenemos todos esos platós en Prado del Rey o todos esos equipos si al final lo hace todo personal externo?», se pregunta, criticando que figuras como Broncano impongan trabajar exclusivamente con su propio equipo.

La conclusión de Lamata es contundente: TVE ha fracasado como servicio público independiente. Bajo cada gobierno, ha sido un instrumento político donde predominan las guerras internas, las purgas y la manipulación. El modelo que supuestamente defendía el PSOE con la ley de 2006 ha quedado completamente desacreditado con las recientes decisiones del Gobierno de Sánchez, cerrando así cualquier esperanza de una televisión pública verdaderamente al servicio de los ciudadanos.