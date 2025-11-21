Dónde entrena Aleksandre Topuria: así se prepara para luchar en UFC

El auge de las artes marciales mixtas en España no para, y el apellido Topuria sigue estando en boca de todos. Este sábado, 22 de noviembre, se celebrará en Qatar el primer evento de UFC en la región. Aleksandre Topuria, hermano de Ilia Topuria, es uno de los causantes del éxito familiar dentro de las MMA mundiales. Afrontará su segundo combate bajo el paraguas de la compañía estadounidense a sus 29 años, enfrentándose a Bekzat Almakhan, un hueso duro de roer con buen golpeo y más experiencia como profesional que Topuria.

El combate está fijado para las 17.30 hora española, una gran hora para el público nacional que quiera disfrutar del evento. Se podrá seguir en directo en HBO Max.

Dónde entrena Aleksandre Topuria para la UFC

Aleksandre “El Conquistador” Topuria se prepara para sus combates en un entorno muy familiar: entrena en el Climent Club, el gimnasio alicantino fundado por Jorge y Agustín Climent, los mismos entrenadores que han forjado la carrera de su hermano Ilia Topuria. Además, en sus campamentos previos a la pelea ha entrenado en Sídney (Australia), donde ha tenido su preparación final junto a su equipo más cercano, incluyendo a Ilia y al también peleador de la UFC Merab Dvalishvili.

Dónde está el Climent Club

El Climent Club tiene su sede en Alicante, concretamente en el barrio del Garbinet. Fundado por los hermanos Jorge y Agustín Climent, dos entrenadores argentinos con raíces alicantinas, en un espacio que antes era una carpintería, este gimnasio ha crecido hasta convertirse en un referente nacional de las artes marciales mixtas. Con alrededor de 800 m² distribuidos en dos plantas, cuenta con tatamis, zona de cardio, musculación y una jaula octogonal que ha visto entrenar a campeones como Ilia y Aleksandre Topuria.

Quiénes son Jorge y Agustín Climent

Tanto Jorge como Agustín nacieron en Buenos Aires, pero se vieron obligados a emigrar a Alicante en 2002 tras la crisis del “corralito” argentino. En 2008 fundaron el Climent Club, pionero en España en disciplinas como el Brazilian Jiu-Jitsu, grappling y MMA. Ambas figuras han sido clave en la formación de competidores de élite. Agustín tiene formación como instructor de yoga y practicó artes marciales desde joven, mientras que Jorge aporta su experiencia como entrenador y gestor del club familiar.