Aleksandre Topuria, conocido en el octógono como «El Conquistador» y hermano del bicampeón Ilia Topuria, se prepara para su segunda aparición en la principal liga de Artes Marciales Mixtas (MMA) del mundo.

La cita se dará en el evento UFC Fight Night: Tsarukyan vs. Hooker que se celebra este próximo sábado 22 de noviembre en el ABHA Arena de Doha, Qatar, donde se enfrentará a Bekzat Almakhan (12-2), un peleador kazajo con un récord sólido y habilidades muy peligrosas que servirá como prueba de fuego para ver cómo de alto puede aspirar el hispano-georgiano dentro del Peso Gallo (menos de 61,2 kg).

Al ser tan solo su segundo combate dentro de la compañía, la contienda del mayor de los Topuria formará parte de la cartelera preliminar del evento, no del cartel estelar.

Horario de la pelea en España

Los horarios pueden variar ligeramente en función de la duración de los combates previos, pero las estimaciones apuntan a la siguiente franja horaria:

Inicio de la cartelera preliminar: 16:00 horas (hora peninsular española).

de la cartelera preliminar: horas (hora peninsular española). Hora estimada del combate Topuria vs. Almakhan: entre las 17:30 y 18:00 horas (hora peninsular española).

La cartelera estelar comenzará posteriormente, alrededor de las 19:00 horas.

¿Dónde ver UFC Qatar en España?

Para seguir toda la acción en directo, la retransmisión oficial correrá a cargo de la plataforma que posee los derechos de la UFC en nuestro país, que en este caso es Eurosport.

La compañía te da dos opciones para poder seguir el evento:

TV: Eurosport 2

Opción streaming: plataformas que incluyan el canal Eurosport, como HBO Max o DAZN.

Es importante mencionar que el combate no se podrá ver de forma gratuita, ya que la francesa es una plataforma es de pago.

El rival: Bekzat Almakhan

Aleksandre Topuria (6-1) tendrá enfrente un desafío considerable en Bekzat Almakhan. El luchador kazajo presenta un récord de 12 victorias y 2 derrotas, lo que lo sitúa como un oponente con mucho peligro.

Almakhan cuenta en su haber con dos peleas dentro de la compañía. La primera de ellas, aunque terminó perdiendo por decisión unánime, sorprendió al mundo haciendo un ‘knockdown’ a un luchador del calibre de Umar Nurmagomedov (primo y pupilo del gran Khabib Nurmagomedov), hasta entonces invicto (16-0), en el primer asalto, demostrando su capacidad para el golpeo y su peligro peleando de pie.

Tras aquel combate, en el cual ya había dejado una gran imagen, volvió a la acción ante el canadiense Brad Katona, que prometía volver a ponerle las cosas difíciles al rival de Topuria. Sin embargo, este aprendió la lección de la última vez y no quiso dejarle la decisión a los jueces, logrando un KO en poco más de un minuto y enviando un claro mensaje al resto de la división del Peso Gallo.

Su mayor experiencia dentro de la compañía y grandes logros hasta el momento lo convierten en una gran amenaza para Aleksandre en la pelea de este sábado. Un combate que promete emociones fuertes y el cual es, sin duda, la mayor prueba que ha tenido el mayor de los hermanos Topuria hasta la fecha.