Nintendo y Sony anuncian un live action sobre el videojuego ‘Legend of Zelda’

Tras el éxito mundial de Super Mario bros: La película, era de esperar que Nintendo anunciase poco después otras franquicias de su universo de títulos virtual. La noticia oficial, en cambio, ha tardado más de lo esperado pero ya es oficial el desarrollo de un largometraje en live action (acción real) del reconocido videojuego, Legend of Zelda.

Debido a que todavía es una producción muy reciente, no conocemos una fecha estimada para su estreno, aunque sabemos que será Sony Pictures la que terminará distribuyendo el filme en las salas de cine. Legend of Zelda estará dirigida por Wes Ball, un director reconocido por sentarse tras las cámaras de El corredor del laberinto y que en 2024, estrenará El Reino del Planeta de los Simios. En cuanto a las labores de producción, por supuesto al frente se encontrará Shigeru Miyamoto, el director de Nintendo y Avi Arad, presidente de Arad Productions. Este último fue uno de los responsables de la cinta de animación Spider-Man: Cruzando el multiverso y también, de otra adaptación de las consolas como es Uncharted.

‘Zelda’: Uno de los mejores videojuegos de la historia

No se puede hablar de la historia de los videojuegos sin mencionar (más de una vez) la relevancia de Zelda. Sobre todo, en el devenir económico de la empresa nipona. Se lanzó por primera vez para la consola NES, en 1986 y desde entonces, la IP ha confeccionado 30 videojuegos a lo largo de los diferentes formatos de consola que ha ido lanzando al mercado Nintendo.

En 2017, la marca lanzó la primera historia que podía jugarse en mundo abierto con Breath of the Wild y más tarde, este 2023, lanzó la secuela Tears of the Kingdom. La historia de Zelda nos presenta a Link, un Hyliano habitante del reino de Hyrule que debe rescatar a la princesa Zelda. Precisamente, estas dos últimas entregas pueden ser las elegidas para iniciar el traslado a la pantalla grande.

Este último proyecto vuelve a poner de manifiesto que las sinergias entre el mundo de los videojuegos y el cine viven una edad dorada. Desde el éxito de Super Mario, hasta la excelencia narrativa que logró HBO Max con The Last of Us