El live action de ‘Cómo entrenar a tu dragón’ ya tiene una nueva fecha de estreno

Disney no es la única que quiere explotar el fenómeno del live action en sus obras. La casa del ratón lleva ya varios años adaptando sus grandes clásicos animados y aunque no siempre haya tenido un rédito económico importante, por el momento a la empresa californiana le sale a cuenta seguir explorando esa vía comercial de sus licencias. Sabemos desde hace unos meses que Dreamworks va a imitar este modelo, trasladando su película Cómo entrenar a tu dragón a una nueva versión en vivo, pero esta ha recibido un cambio de fecha importante debido a la huelga de actores.

El live action de Cómo entrenar a tu dragón llegará el 13 de junio de 2025, en vez de la programación original que la situaba el 14 de marzo del mismo año. El encargado de dirigirla será el cineasta que supervisó y escribió la trilogía original de la compañía, Dean Deblois. En cuanto al reparto, por el momento sabemos que Mason Thames (The Black Phone) interpretará a hipo, mientras que Nico Parker (The Last of Us) hará lo propio con Astrid Hofferson. El proyecto estará producido por Marc Platt, Adam Siegel y DeBlois. El rodaje ya había comenzado hace algunos meses, pero tuvo que detenerse por los piquetes del SAG-AFTRA.

‘Cómo entrenar a tu dragón’: Sinopsis

A pesar de que pueda parecer una historia original, en realidad Cómo entrenar a tu dragón se basa en una serie de libros de Cressida Cowell. En este mundo imaginario, los vikingos de Berk tienen una lucha constante con los dragones que atacan su hogar y roban su ganado. El protagonista es Hipo, el hijo del jefe de la aldea, que no destaca demasiado entre los jóvenes de la isla. En cambio es bastante habilidoso creando inventos y cuando fabrica su últimas arma para derribar al dragón Furia Nocturna, pero cuando lo conoce se hace amigo de él.

Desgraciadamente, para poder ver la trilogía original, debemos tener acceso a diferentes plataformas de streaming. La original está disponible únicamente en SkyShowtime, la segunda parte aparece en el catálogo de SkyShowtime, Movistar + y Amazon Prime Video. Por último, la tercera parte sólo se encuentra en Movistar +. Más allá de los filmes, la IP se ha expandido también con cinco cortometrajes y tres series de televisión, desarrollando el mundo, los villanos y la relación de sus protagonistas.