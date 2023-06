Los productores de ‘Spider-Man: Cruzando el multiverso’ no creen que exista un cansancio del género de superhéroes

Desde hace algunos meses se viene hablando de una especie de cansancio del público del cine de superhéroes. Los defensores de este cambio de gustos o más bien de la fatiga por el exceso de producciones del género, se agarran a los últimos números que Marvel está consiguiendo en la taquilla (salvando Guardianes de la Galaxia Vol.3) y la respuesta de la crítica profesional ante las nuevas fases que plantean Kevin Feige y su equipo, incapaces de remontar lo que supuso el estreno de Vengadores: Endgame en 2019. Sin embargo, las últimas incorporaciones a las salas parecen desmentir esa tendencia cuesta abajo, con The Flash siendo respaldada por la prensa internacional y Spider-Man: Cruzando el multiverso coronándose como una de las mejores cintas sobre el hombre araña.

Para los productores y guionistas de la secuela liderada por Miles Morales, Christopher Miller y Phil Lord, el problema no tiene que ver con la cantidad de películas, sino con las historias que se cuentan, como bien le han contado a la revista Rolling Stone en una entrevista reciente: “No creo que sea fatiga de superhéroes, creo que es fatiga de una película que se siente como una película que he visto una docena de veces. Si estás usando la misma estructura de la historia, el mismo estilo, el mismo tono y la misma vibra que las películas y programas anteriores, no importa de qué género sea. Va a ser aburrido para la gente”.

Ambos escritores además insistieron en su argumentario, explicando que la asistencia a las salas no puede sustentarse en referencias, revelaciones o huevos de Pascua. Para ellos hay que cuidar a los personajes y no caer en un “pop barato” que obtenga una reacción de la audiencia sin una gran acumulación o apuestas masivas cada vez.

Spider-Man: cruzando el multiverso está disponible en las salas desde el pasado 2 de junio, debutando con una recaudación de 120 millones de dólares el día de su estreno y la unanimidad de la crítica. En 2024 se estrenará la tercera cinta Beyond the Spider-Verse, la cual cerrará la trilogía del multiverso que Sony Pictures inició en 2018 con Spider-Man: Un nuevo universo. Todo apunta a que igual que el filme original, Cruzando el multiverso tiene todas las papeletas para volver a llevarse el Oscar a Mejor Película de Animación en 2024.