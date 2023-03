Del mando al cine: Películas sobre videojuegos disponibles en HBO Max

La serie de The Last of Us parece haber conseguido lo que a priori, parecía imposible. Conseguir que un videojuego tenga una adaptación que ponga de acuerdo a la comunidad gamer y a los seriefilos y cinéfilos de todo el mundo. Ahora, parece que más que nunca la tendencia de la industria Hollywoodiense vuelve a ser la de adaptar los grandes videojuegos del mercado. Estos son algunos de los que están disponibles en HBO:

‘Detective Pikachu’

En un mundo en el que los Pokémon conviven con los humanos, el adorable súper detective Pikachu ayudará a Tim Goodman a encontrar a su padre, antiguo compañero investigador de la adorable criatura creada por Nintendo. Detrás de esa desaparición se esconde un complot mucho mayor que amenaza las calles de Ryme City.

‘Warcraft: el origen’

El proyecto de Duncan Jones es una de las apuestas de videojuegos más atrevidas disponibles en HBO. En su momento fue un fracaso comercial de altura y es que intentar adaptar el universo creado por Blizzard al live action y mezclarlo con el CGI era un reto altamente complicado. Dos héroes de mundos diferentes intentarán impedir la destrucción de sus hogares por parte de un terrible ejército de orcos.

‘Mortal Kombat´

La saga de videojuegos ya tuvo a mediado de los 90 una adaptación de Mortal Kombat interpretada por Robin Shou y Christopher Lambert. Ahora, Warner Bros ha creado un reboot con la intención de volver a resucitar la franquicia ante la moda de los videojuegos en la gran pantalla. Simon McQuoid dirige el guion coescrito entre Greg Russo y Dave Callaham. Produce el director de terror James Wan.

‘Tomb Raider: La cuna de la vida’

La secuela de Angelina Jolie encarnando a la aventurera multimillonaria fue la última vez que la creación de Eidos fue plasmada en el séptimo arte por la actriz ganadora del Oscar. Años después, tendría un reboot protagonizado por Alicia Vikander, pero todavía a día de hoy la gente recuerda al personaje con el rostro de Jolie. En la secuela, también podemos conocer como compañero de aventuras a Gerard Butler. Juntos se la tendrán que ingeniar para encontrar la Caja de Pandora.

El futuro de los videojuegos en el cine y el streaming

A parte de todo el contenido que ya conocemos, la industria ha decidido que vuelve a ser el momento de producir proyectos y filmar grandes remesas de películas sobre videojuegos. La más esperada de este 2023 será la cinta sobre Super Mario Bros, que tendrá las voces de Chris Pratt y Anya Taylor-Joy.

No será tampoco la única, ya que ya se está desarrollando Sonic 3, la tercera temporada de The Witcher y un largometraje de Gran Turismo.