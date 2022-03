¿Quieres ser millonario? Podrían pagarte casi 1 millón de dólares por esta carta Pokémon

Pokémon es una de las franquicias más importantes y conocidas de todo el mundo. Comenzó como un videojuego, y con el paso de los años se ha expandido a otros medios como televisión, películas… Y también juegos de cartas. Si tú también coleccionabas las cartas Pokémon cuando eras niños, te gustará saber que una extraña tarjeta holográfica se ha vendido por nada más y nada menos que 900.000 dólares, unos 820.000 euros al cambio. Hasta ahora, el récord era de 375.000 dólares por una carta parecida.

Pero, ¿qué carta de Pokémon podría valer casi un millón de dólares? Se trata de una tarjeta muy exclusiva de Pikachu Illustrator, que vio la luz en el año 1998. Era uno de los premios de los ganadores de un concurso de arte organizado por la revista CoroCoro. Sólo los ganadores se hicieron con ella, porque no se lanzó al mercado en ningún país del mundo.

La carta tiene ilustraciones de Atsuko Nishida, la creadora de dibujo. En ella, Pickachu sostiene un pincel e incluye un dibujo de Charmander, haciendo referencia al concurso de dibujo. El fondo holográfico es espectacular, con la palabra «Ilustrator» en la parte superior y un texto felicitando al ganador.

La venta de la carta Polémon se llevó a cabo por la casa de subastas de Estados Unidos Goldin. La puja comenzó por 75.000 dólares, y nadie se esperaba que el precio final alcanzara casi el millón de dólares. El comprador prefiere mantenerse en el anonimato.

Según la firma PSA, la tarjeta tiene la condición «Mint 7», que significa que tiene un desgaste muy ligero en la superficie. Únicamente existen 39 copias en todo el mundo, lo que explica en parte el elevado precio.

Final Sale Price: $900,000

An all-time record public sale for any Pokémon card. pic.twitter.com/BgO9yPA42I

— Goldin (@GoldinCo) February 24, 2022