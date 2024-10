Las películas de videojuegos que llegarán en 2025: una tendencia millonaria en Hollywood

Al cine del presente año todavía le quedan bastantes estrenos, pero por estas fechas los cinéfilos ya sienten cerca todo ese cine que llegará en poco más de dos meses con la irrupción del 2025. Una etapa que en la cartelera pretérita lleva mostrando desde hace años que esta tipología de títulos funcionan realmente bien a nivel de recaudación. Aunque en la otrora industria cinematográfica fuesen un fracaso continuado, tanto en lo recaudatorio como en la opinión de la critica profesional. Sin embargo, los estudios han dado en la tecla, generando una sinergia donde las películas de videojuegos están brillando a nivel comercial y siendo aceptadas mayormente por los fans y el público. Así, estas son las películas de videojuegos más esperadas que aterrizarán en 2025:

Películas de videojuegos más esperadas

‘Una película de Minecraft’

Sí, su primer adelanto dejó a todo el mundo pensando que lo más seguro es que la adaptación de Jared Hess sea un desastre. Pero no hay que olvidar que Minecraft es el segundo videojuego más vendido de la historia, sólo por detrás de Tetris. 300 millones de copias en todo el mundo dan para muchos fans y presumiblemente, estos se podrían traducir en espectadores. Las críticas por otra parte, tendrán que ser algo favorables si quiere partir de una buena apertura cuando llegue a los cines. Protagonizada por Garret «El Basurero» Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) y Dawn (Danielle Brooks), estos cuatro inadaptados tendrán que escapar del mundo cúbico al que han sido transportados, pero para ello tendrán que aprender a utilizar su imaginación.

Fecha de estreno: 4 de abril.

‘Watch Dogs’

Anunciada oficialmente a principios de año, el desarrollo fílmico del videojuego de Ubisoft está siendo bastante rápido. El encargado de dirigirla es el cineasta especializado en terror, Mathieu Turi. Por el momento, lo más prometedor que se puede decir de su futuro son sus dos protagonistas titulares. El primero es Tom Blyth, protagonista de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes y la segunda es la estrella de Háblame, Sophie Wilde. La saga cuenta con tres juegos oficiales en los que habitualmente controlamos a uno o varios personajes con grandes dotes para hackear cualquier aparato electrónico que haya a su alrededor. Como una suerte de «Anonymus», sus tramas hablan de resistencia contra la autoridad de unos gobiernos autoritarios contra la población.

Fecha de estreno: todavía no tiene.

‘Bioshock’

Para algunos, Bioshock es uno de los mejores videojuegos de la historia. Una propiedad intelectual que logró tener una secuela y una precuela brillantemente conseguidas, marcando uno de los primeros logros comerciales y críticos de 2K Games. Sabemos muy poco de su largometraje, más allá de que estará dirigido por Francis Lawrence (Soy leyenda, Cosntantine) y producido por Netflix. Desde luego, teniendo en cuenta que es un gran creador de atmósferas y de universos fantásticos, la trama de esta sociedad distópica submarina le va perfecta a su estilo.

Fecha de estreno: todavía no tiene.

‘The Angry Birds Movie 3’

Teniendo en cuenta que las dos anteriores entregas concentraron una taquilla de 500.000 millones de dólares en todo el mundo, Sony Pictures ha tardado demasiado en plantear una nueva entrega de este juego para móviles que en su momento fue completamente viral, aunque a día de hoy parezca un poco desapercibido. Sabemos entre poco y nada de su trama, pero Jason Sudeikis y Josh Gad volverán a hacer las voces principales y John Rice se pondrá de nuevo en la silla de director.

Fecha de estreno: todavía no tiene.

‘Just Cause’

El director puertorriqueño Angel Manuel Soto será el encargado de retratar las misiones de Rico Rodríguez, un espía operativo encargado de cambios de régimen en el extranjero. Armado con un garfio y un traje de alas, emprende una carrera contrarreloj contra un letal grupo mercenario llamado La Mano Negra. Distribuida por Universal Pictures, Just Cause todavía no tiene un guionista agenciado, por lo que igual es uno de esos proyectos que no terminamos viendo hasta ya entrado el 2026.

Fecha de estreno: todavía no tiene.

‘Mortal Kombat 2’

La primera parte de este reboot no convenció a la crítica, pero en cambio, sí que logró unos buenos números en la todavía endeble taquilla de 2021. Por ello, Mortal Kombat 2 será una de las películas de videojuegos que llegarán a lo largo del 2025. Así, volveremos a ver a los actores Hiroyuki Sanada, Lewis Tan, Jessica McNamee, Mehcad Brooks y la especial incorporación de Karl Urban y Damon herirían y Tati Gabrielle.

Fecha de estreno 24 de octubre.