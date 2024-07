¿Una película sobre el videojuego ‘Elden Ring’? George R.R. Martin no lo descarta

En plena época dorada de la sinergia entren videojuegos y cine, parece lógico pensar que cualquier éxito de las consolas pueda llegar a tener en algún momento una adaptación a la gran pantalla. Una tendencia evidente que se palpa desde la apuesta del streaming por series como Arcane, The Last of Us 2 y Fallout o la programación futura de superproducciones de la talla de The legend of Zelda y Metal Gear Solid. A estos titánicos proyectos se le acaba de sumar el reconocido Elden Ring. Encumbrado como el mejor videojuego del 2022, el título llegó a vender 22 millones de copias en su primera entrega, tras publicar algunas otras obras de culto diferencial de la marca como Dark Souls, Bloodborne y Sekiro. No obstante, en esta ocasión el director y diseñador Hidetaka Miyazaki se juntó con el escritor George R.R. Martin para configurar una historia tan especial a nivel narrativo, que ha terminado llevándose el Premio Nébula a la mejor escritura de un juego. Momento que el escritor de ‘Canción de hielo y fuego’ ha aprovechado para hablar de las noticias que relacionaban el Elden Ring con un adaptación a la gran pantalla o al terreno de las series.

Elden Ring publicó hace algunas semanas la expansión Shadow of the Erdtree, poniendo de moda otra vez el mundo fantástico creado por Miyazaki. A diferencia de otros DLC, el genio creador japonés sí que les ha ofrecido a sus fans un extra gigantesco para seguir disfrutando de su inventiva y retos mayúsculos. Una sistema de juego imitado ya por la competencia pero que todavía no ha logrado alcanzar ni un ápice de la excelencia puesta en práctica por Miyazaki. Lejos de ser tan purista como pudiese parecer, el director creativo no se mostró contrario a una adaptación o reinterpretación del videojuego en una serie o película y si a esto, le sumamos la ironía con la que Martin hablo del tema, todo nos lleva a pensar que se está cociendo una más que probable historia para el audiovisual. Un indicio que de facto, convierte al proyecto en la ficción del mundo de los videojuegos más esperada.

La película sobre ‘Elden Ring’

Recogiendo el premio, el novelista agradecía a la compañía y al equipo el dejarle participar en la creación del videojuego en un discurso que no ha pasado desapercibido: «Mi agradecimiento a SFWA y a todos los miembros que votaron por mía, a todos los miembros que no lo hicieron y a Hidetaka Miyazaki y su increíble equipo en From Software, quienes hicieron de Elden Ring el juego más vendido (y el mejor) del mundo para 2022».

Tras los agradecimientos, el escritor tiró de puro sarcasmo para dar a entender que formará parte de un proyecto que trasladará la compleja ambientación del mundo medieval fantástico a la pequeña o quizás, al celuloide. «Ah y sobre esos rumores que quizás hayáis oído sobre alguna película o serie de televisión basada en Elden Ring…No tengo nada que decir. Ni una sola palabra. No, nada, no sé nada (…) ¿Qué rumor?’», terminaba de explayarse de forma excéntrica en la gala de premios.

Un futuro de películas sobre videojuegos

Con el paso de los años, parece que la hegemonía de las películas de superhéroes ha dejado paso a la tendencia por parte de los estudios de crear ficciones bajo las IP de los videojuegos. Una asociación que está siendo lucrativa tanto en los resultados de la taquilla como en el propio streaming. Ambos mundos se han retroalimentado históricamente e incluso en los inicios de las primeras plataformas, algunos de los mejores videojuegos eran adaptaciones de por ejemplo, clásicos de Disney como El rey león, Hércules o Aladdin. Sin embargo, al entorno virtual siempre le costó mucho más trasladar sus ideas al lenguaje cinematográfico. Entre otras cosas, por que en su amplia mayoría, se alejaban demasiado del lenguaje identitario que cada aventura gráfica tenía per se.

Así, de la misma forma en que Marvel se convirtió en un estudio cinematográfico. La industria actual parece apuntar hacia la incorporación de las grandes desarrolladoras de videojuegos al terreno ficcional, ya sea en su versión seriada o en un largometraje que consiga grandes resultados en la taquilla. Nintendo, Naughty Dog, Bethesda…todas quieren su trozo de pastel en un Hollywood cada vez más carente de ideas originales. Por eso, si se repasan algunos de los futuro estrenos del 2025, no sorprende que algunas de las piezas más esperadas pertenezcan a franquicias provenientes de títulos de Playstation, X-Box o Nintendo.