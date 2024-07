‘Ahora me ves 3’ ya tiene fecha de estreno: vuelve la magia más espectacular del cine

Parece mentira que a una franquicia tan lucrativa para la taquilla como Ahora me ves le haya costado tanto desarrollar su tercera entrega. Estrenada en 2013, la cinta original consiguió 351 millones de dólares en la recaudación mundial, fruto sobre todo del cariño de un público al que le encantó esta historia de ases bajo la manga y giros sorprendentemente gratuitos. Razón por la cual, estaba cantado que Summit Entertainment apostaría de nuevo por esta banda de justicieros del espectáculo y tan sólo tres años después acompañada de Lionsgate, firmó una segunda parte que igualó las buenas cifras de su antecesora. Su último truco se ha hecho esperar más de la cuenta y ahora, tras casi una década de rumores y actualizaciones en el calendario, Ahora me ves 3 ya tiene por fin una fecha de salida.

En la historia original se reunía a un grupo de los mejores ilusionistas del mundo bajo el nombre comercial de los Cuatro Jinetes. A través de sus espectáculos de magia, desconcertaban a las autoridades y sustraían el dinero de las cuentas bancarias de los corruptos para distribuirlo entre los miembros de su audiencia. Una especie de relato de Robin Hood moderno, mezclado con la espectacularidad artificiosa y la puesta en escena de sagas como Ocean’s Eleven. La segunda parte se ambientaba un año y medio después de los acontecimientos de la primera trama, donde deben evitar a un FBI que les pisa los talones y a la vez, embarcarse en un nuevo atraco obligados por el genio de la tecnología Walter Mabry, a quien dio vida el actor Daniel Radcliffe. Este quería hacerse con un poderoso chip para controlar todos los ordenadores del mundo. La tercera entrega de las aventuras de estos magos está en camino y aunque la trama se mantiene casi tan en secreto como uno de sus mejores trucos, ya sabemos en qué fecha llegará el cierre de la trilogía a las salas.

‘Ahora me ves 3’: Fecha de estreno

Según adelantan los medios estadounidenses, Ahora me ves 3 estará lista para llegar a la cartelera el 14 de noviembre de 2025. Fecha que de momento, se limita al territorio norteamericano, pero que a todas luces lo más seguro es un estreno mundial que coincida el mismo día también en el calendario europeo. Por el momento, lo más seguro es que Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco y Morgan Freeman repitan sus papeles. Sin embargo, estos no estarán solos, pues hace meses que se confirmaron los nuevos fichajes del elenco, entre los que se incluyen Rosamund Pike (Perdida), Justice Smith (Detective Pikachu), Dominic Sessa (Los que se quedan) y Arianna Greenblatt (Barbie). Toda una lista de nombres en alza que buscarán atraer de nuevo al público más joven a las salas.

Del mismo modo, Ahora me ves 3 tendrá como novedad la presencia del guionista Eric Warren Singer. El escritor norteamericano ha estado nominado al Oscar en dos ocasiones; una al mejor guion original por La gran estafa americana y otra, por el Mejor guion adaptado gracias a Top Gun: Maverick. Su fichaje demuestra la intención por ofrecer un soplo de aire fresco a una IP un tanto tramposa a nivel de desarrollo narrativo. Una elección que conocimos en 2020 junto a la confirmación del desarrollo de la secuela y que desde Lionsgate anunciaron como la incorporación de uno de sus “nuevos magos”, preparado para romper con lo que conocíamos anteriormente en la saga y volver a dejar con la boca abierta a los espectadores:

“La franquicia Ahora me ves se ha basado en mantener a la audiencia sorprendida y en la intriga. Cualquier gran mago sabe que no puede repetir los mismos trucos una y otra vez. Eric y su equipo de ilusionistas tienen algo especial bajo la manga para esta nueva película”.

Todavía sin director

Con el anuncio de Ahora me ves 3 programado para finales de 2025, queda claro que el guion de Warren debe estar prácticamente terminado y que el rodaje debería comenzar en algún punto final del presente 2024. Las fechas están todavía muy ajustadas y lo más preocupante es que desde Lionsgate todavía no han seleccionado a un director para contar la historia. La primera entrega corrió a cargo de Louis Leterrier (Fast & Furious X, Furia de titanes), mientras que la secuela tuvo a Jon M.Chu (Wicked) tras las cámaras. Con la calidad adquirida tras la elección de Warren como guionista, lo más seguro es que Ahora me ves 3 termine teniendo un director con un mejor currículum que sus antecesores o quizás, simplemente un realizador efectivo que cumpla el ajustado calendario planificado por la major.