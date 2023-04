Durante el Festival de Cine Clásico organizado por TCM, el actor George Clooney habló con el cineasta Steven Soderbergh sobre alguno de los entresijos de la gestación de Ocean’s 11. El ganador del Oscar sorprendió a todos asegurando que la película 2001 estaba penada originalmente para ser protagonizada por Johnny Depp y Mark Wahlberg. Sobre todo, teniendo en cuenta que trabajar con Soderbergh algo especialmente cotizado dentro de la industria, al haber dirigido por aquel entonces dos títulos como Erin Brockovich y Traffic. Aunque durante la charla, el realizador dejo bastante claro “algunas personas” les dijeron que no.

Clooney continuó las declaraciones de su compañero: “Lo hicieron. Algunas personas muy famosas nos dijeron que nos fuéramos a la mierda: Mark Wahlberg, Johnny Depp. Había otros. Ahora se arrepienten. Yo me arrepiento de haber hecho el puto Batman”. El actor y director, además elogió la sensibilidad por la cinematografía de los 70 que Soderbergh impregnó al filme, señalando que por aquel entonces los estudios estaban haciendo películas muy grandes y “no muy buenas en ese momento”. Por ello, el director tuvo la idea de infundir ese material de cine independiente a todos aquellos jóvenes cineastas que estaban aprendiendo del sistema de estudio. “Iba a volver a las cosas que estaban haciendo desde 1964 hasta 1975”, apuntaba el actor de Up in the air.

Como ya mencionó Variety en su momento, Depp fue la primera opción para el papel de Linus Caldwell, antes de que Mark Wahlberg fuera elegido más tarde. El actor finalmente se eparó de la película para rodar el remake de El planeta de los simios de Tim Burton. Luego, el rol terminó en la piel de Matt Damon. Luke y Owen Wilson, Joel y Ethan Coen, Mike Myers, Bruce Willis, Ewan McGregor, Alan Arkin y Ralph Fiennes también estuvieron en conversaiones para participar en el atraco cinematográfico más grande de Las Vegas.

El resto es historia, Ocean’s 11 tuvo finalmente uno de los mejores casting del cine reciente que se recuerdan: George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt, Casey Affleck, Scott Caan y Bernie Mac entre otros. La IP llegó a tener una franquicia, un spin-off femenino y tendrá una versión precuela de la cinta original de 1960 que estará protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.