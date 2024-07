Santiago Segura es el rey de las franquicias del cine español: ¿Cuánto dinero ha ganado con sus sagas?

El director y actor Santiago Segura ha sorprendido a todo el cine español hace algunas horas con el regreso de Torrente. Su rol por excelencia, le ayudó a granjearse el nombre en una industria patria que hasta su llegada, no estaba acostumbradas los fenómenos taquilleros nacionales. Aunque en el reconocimiento académico, el zafio policía corrupto, también le ha granjeado al madrileño su primer y único Goya a la Mejor dirección en la categoría novel. Ahora, con cinco entregas a sus espaldas y una sexta en camino, Segura vuelve a la propiedad intelectual que más luces y sombras ha proyectado sobre su imagen mediática, enfrentándose de nuevo a una audiencia que quizás podría no sentirse ya «tan cómoda» con el humor escatológico del personaje. Independientemente del siempre ineludible riesgo, seguramente el actor de El día de la bestia ha pensado ya en cómo adecuar el tono y el rol a los nuevos tiempos. Porque otra cosa no, pero no se puede decir que Segura no sepa dar con la tecla para atraer en masa al público a las salas.

Segura contó también que llevaba dos años y medio trabajando en el guion de la continuación, la cual llevará por título Torrente presidente. A pesar de no revelar nada sobre la trama, es de esperar que lo político tenga un peso relevante en la historia, siendo bastante posible conocer qué fue del «brazo tonto de la ley» durante la pandemia y tocando a su manera, temas tan presentes como el feminismo o la inmigración. La capacidad del director para crear franquicias perdurables en el tiempo, no se remite únicamente a la comedia centrada en el fan del Fary y del Atleti. Segura, posee el talento incuestionable para saber cómo conectar con los espectadores, convirtiendo sus historias en productos tan rentables como por supuesto, beneficiosos. Por ello, desde los 90 ha conseguido generar auténticos taquillazos hasta el día de hoy, con otras comedias como la sagas Padre no hay más que uno o A todo tren…pero ¿cuánto dinero ha logrado reunir gracias a sus comedias disparatadas?

Torrente: 80 millones de euros

Para entender lo que supone Santiago Segura para la escena de la exhibición en España, tan sólo hay que pararse a observar la lista de películas nacionales que más dinero han recaudado en la historia. Ahí, encontraremos repetido hasta la saciedad el nombre del de Carabanchel. De los 20 largometrajes más taquilleros del cine español, seis son suyos y aquí por supuesto, es donde la franquicia de Torrente auspiciada por su productora Amiguetes Entertainment brilla con luz propia. Las cinco entregas de la saga han cosechado aproximadamente un total de 81 millones de euros en las salas. Torrente 3: El protector (2005) obtuvo 22 millones, Torrente 2: Misión en Marbella (2001) cosechó 18 millones, Torrente, el brazo tonto de la ley (1998) consiguió 11 millones, Torrente 4: Lethal Crisis (2011) ganó 10 millones y Torrente 5: Operación Eurovegas terminó coronándose con 10,7 millones de euros.

Con los presupuestos invertidos, resulta muy complicado saber cuánto dinero ha ganado Santiago Segura con el personaje de Torrente. Lo que es cierto es que al producir él mismo, esas ganancias son mucho mayores que si el director y guionista sólo hubiese puesto encima de la mesa sus labores creativas. Con el tiempo, Segura ha ido creando sociedades limitadas que expandían su negocio llegando a acumular unos activos totales de 4 millones euros hace algunos años, según las cuentas presentadas en torno a Amiguetes Enterprises S.A. Por ejemplo, cuando estrenó la primera secuela de Torrente, se creó la sociedad AE William Holdins S.L, con un capital activo de más de 12 millones de euros propiciados del éxito económico de la continuación contextualizada en Marbella. Sin poder establecer su patrimonio total derivado de sus películas, lo cierto es que su atractivo para la cartera lo ha convertido en una de las figuras más importantes y con más poder en el cine español.

Los otros éxitos de Santiago Segura

Actualmente, Santiago Segura se encuentra promocionando Padre no hay más que uno 4, otra de sus franquicias altamente lucrativas. No obstante, al contrario que con Torrente, tanto con esta como con A todo tren, el director se ha focalizado en el cine familiar, sabedor a la perfección de que con este tipo de producto, se asegura un ticket medio de entrada superior al convencional que como mínimo incluirá a dos padres y a un hijo. La fórmula en este caso también es sencilla y replicable. Segura estrena siempre estos títulos en periodos vacacionales, mezclando tramas de adultos y niños que puedan entretener y gustar a todos los espectadores, sean de la edad que sean y siendo bastante común que los personajes niños se comporten como adultos y estos, más bien como niños.

Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda se estrena el próximo 17 de julio.