El premio al mejor director en los Goya 2024 parece tener un único y claro favorito: J.A. Bayona por La sociedad de la nieve. Pero puede haber sorpresas. Víctor Erice, en su regreso al cine después de tres décadas con Cerrar los ojos, podría ser recompensado por la Academia al ser uno de los grandes iconos del séptimo arte en nuestro país. Por su parte, David Trueba con Saben aquell, tiene de su lado el poder de la industria cinematográfica catalana (que es muy importante) y podría dar la sorpresa. Isabel Coixet es otra figura imprescindible y no sería la primera vez que gana un Goya sin que nadie lo esperase (sucedió con La librería, por ejemplo). Y por último, la nominación a Elena Martín Gimeno por Creatura ya supone un premio en sí misma, por lo que tiene muy pocas opciones para hacerse con el ‘cabezón’.

Los premios Goya, por mucho que parezca lo contrario, son mucho más imprevisibles que otros galardones cinematográficos. Es más fácil acertar una quiniela de los Oscar, por ejemplo, que una de los Goya. Todos los años hay sorpresas aunque en este 2024, en cuanto a la categoría a mejor dirección parece que la discusión es casi mínima. O no. Todo puede ocurrir. Por ello, repasemos, una a una, las candidaturas y sus posibilidades de ganar.

Elena Martín Gimeno por ‘Creatura’

Creatura ha gustado mucho a la prensa especializada y ha sido una de las revelaciones del año. Elena Martín Gimeno, con sólo 32 años, ya tiene una prolífica carrera cinematográfica tanto como directora como actriz. Su película es una valiente estudio sobre la sexualidad femenina con personajes que no tienen por qué caernos bien pero a los que entendemos perfectamente.

¿Tiene posibilidades de ganar? Muy pocas. Si está en esta lista es porque Estibaliz Urresola Solaguren opta a la mejor dirección novel por 20.000 especies de abejas (la película más nominada y favorita). Eso sí, el trabajo de Gimeno es aplaudible.

Isabel Coixet por ‘Un amor’

Pionera y una de las grandes figuras del cine en nuestro país, Coixet consigue, en Un amor, dotar de imágenes una novela dificilísima de adaptar. La directora catalana es una artesana y una de las pocas en España que lleva ella misma la cámara y está en absolutamente todos los procesos de rodaje. Su carrera-como todas- es irregular pero con Una amor se ha marcado una de sus mejores y más maduras obras.

¿Tiene posibilidades de ganar? Pocas aunque, como ya ocurrió en 2018 con La librería, podría dar la sorpresa. Lo malo es que tiene una competencia muy dura.

Víctor Erice por ‘Cerrar los ojos’

Una de las grandes figuras de nuestro cine aunque cuente con una filmografía muy escueta (sólo cuatro largos). Su regreso tras 30 años de ausencia ha sido uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de la temporada. Erice sigue fiel a su estilo pausado ( en este caso, aburrido) con una película que ha entusiasmado a casi toda la crítica.

¿Tiene posibilidades de ganar? Sí, pero por ser quién es. Cerrar los ojos es una cinta anticuada (para mal), gratuitamente larga y con poco lenguaje audiovisual a excepción del desenlace. Ganará, seguramente, como Mejor guion original, algo también injusto puesto que el texto es más literario que cinematográfico.

David Trueba por ‘Saben aquell’

Encarar la vida del famoso humorista Eugenio era una tarea ardua y difícil de la que David Trueba ha salido más que airoso. Un ejercicio de buen ritmo y magnífica dirección de actores que es correcta pero tampoco brillante.

¿Tiene posibilidades de ganar? Tiene a su favor el apoyo de toda la industria y (sobre todo) de la catalana (ha triunfado en los premios Gaudí). En contra, decir que no es su mejor película (aunque sea buena) y que ante otros nominados, su triunfo sería escandaloso.

J.A. Bayona por ‘La sociedad de la nieve’

Todo un evento cinematográfico. La película de moda y un éxito internacional impresionante en Netflix que tiene incluso dos candidaturas a los Oscar. La sociedad de la nieve es, sin duda, la mejor película de J.A. Bayona y le confirma como uno de los mejores directores españoles vivos . Su entrega, su profesionalidad y la genialidad que ha demostrado en esta cinta están fuera de toda duda.

¿Tiene posibilidades de ganar? Todas. Debería hacerlo. Su trabajo está a años luz del de cualquiera de sus compañeros. Y no porque La sociedad de la nieve sea una superproducción. No es una cuestión de presupuesto si no de lo que se hace con él. Bayona tiene un pulso narrativo inigualable. Tiene en su contra que la cinta es de Netflix (por eso es difícil que se lleve el Goya a la mejor película) pero que no gane Bayona sería un insulto.