El premio al mejor actor protagonista en los Goya 2024 está muy reñido. Hay grandes nombres con trabajos impecables aunque, según las quinielas y los pronósticos hay dos favoritos claros. Los nominados son Manolo Solo por Cerrar los ojos, Enric Auquer por El maestro que prometió ver el mar, David Verdaguer por Saben Aquell, Hovik Keuchkerian por Un amor y Alberto Ammann por Upon Entry. Cuatro de ellos ya tienen un Goya en otras categorías. Sólo Keuchkerian se estrena en las nominaciones y, de hecho, tiene muchas papeletas para ganar el próximo sábado 10 de febrero. Su mayor contrincante es David Verdaguer por mimetizarse como el famoso humorista Eugenio. Pero ojo a Enric Auquer ya que podría dar la sorpresa de la noche puesto que su película ha gustado mucho a público y crítica.

Nominados al mejor actor protagonista en los Goya 2024: favoritos y pronóstico

Analicemos, uno a uno, los candidatos a ganar el premio Goya 2024 al Mejor actor protagonista y veamos qué posibilidades tienen de triunfar la noche del 10 de febrero. todos han hecho trabajos estupendos pero los galardones se ganan por muchos motivos: repercusión, campaña, apoyos…. ¿Quién parte como favorito y por qué?

Manolo Solo por ‘Cerrar los ojos’

Es uno de los grandes actores del momento. Ya ganó el Goya a Mejor actor de reparto por Tarde para la ira. Su papel era muy pequeño pero hacía un trabajo tan estremecedor que se convirtió en uno de los grandes reclamos de la película. Y aunque ha hecho pocos protagonistas, en Cerrar los ojos lleva el peso (durante casi tres horas) del esperado regreso de Víctor Erice (El espíritu de la colmena) al cine.

¿Tiene posibilidades de ganar? Cuenta a su favor que la película ha sido un evento cinematográfico gracias a la figura icónica de su director. Es un papel complicado y con mucho texto que Manolo Solo defiende de maravilla. En contra se podría decir que no es su mejor trabajo. Si hay que comparar, tiene competidores que merecen más el Goya.

Alberto Ammann por ‘Upon Entry’

Upon Entry es una película modesta que, sin embargo, ha hecho algo de ruido a nivel mediático y aunque fracasó en taquilla, ha funcionado en plataformas. Una historia tan cotidiana ( enfrentarse a la aduana en el aeropuerto de Nueva York) como inquietante. Todo un regalo para cualquier actor que Alberto Ammann aprovecha al máximo cambiando su acento por el venezolano y haciéndonos partícipes de la angustia del personaje.

¿Tiene posibilidades de ganar? Su interpretación es impecable pero demasiado basada en el trabajo de su partener, Bruna Cusí (obviada en las nominaciones). En este caso, la candidatura es ya un premio en sí misma.

Enric Auquer por ‘El maestro que prometió ver el mar’

Su papel por El maestro que prometió ver el mar es de los típicos que te hacen aparecer en todas las quinielas de premios. Él lleva el peso de una película que ha sido un inesperado éxito, que ha gustado mucho al público y con la que Auquer (ganador del Goya al Mejor actor de reparto por A hierro mata) se consagra con laureles.

¿Tiene posibilidades de ganar? Podría ser la sorpresa de la noche sin problemas. Cierto es que tiene grandes rivales pero darle el Goya a Enric Auquer sería una manera de reivindicar una película que merecía más nominaciones.

David Verdaguer por ‘Saben Aquell’

Pocos actores en este país podían afrontar el titánico reto de interpretar a un icono cultural como es Eugenio y salir airoso. Verdaguer (que ya ganó el Goya como secundario por Verano 1993) alcanza el cénit de su prolifera carrera con un personaje ‘peligroso’. El actor corría el riesgo de caer en la imitación y la caricatura pero dota a su Eugenio de aristas y emociones.

¿Tiene posibilidades de ganar? Muchas. Ha triunfado ya en los Feroz y en los Gaudí. Tiene el apoyo de la industria catalana (que es muy poderosa en la Academia), es muy querido en la profesión, su película también está nominada y es de los trabajos más comentados del año.

Hovik Keuchkerian por ‘Un amor’

Uno de los nombres de moda en el audiovisual nacional. Tras ser mundialmente famoso por La casa de papel, deslumbrar en Antidisturbios y a la espera de estrenar una de las series más esperadas del año- Reina Roja en Amazon Prime Video- Keuchkerian consigue su primera nominación por Un amor, película de Isabel Coixet en la que este ex boxeador, humorista y poeta se mete en la piel de un ser huraño y antipático pero al que dota de un carisma irresistible.

¿Tiene posibilidades de ganar? Bastantes. Ganó en San Sebastián, lo que le coloca como uno de los favoritos. El problema es que su papel no deja de ser secundario (no aparece hasta el minuto 40 de metraje). Eso sí, lo mismo ocurrió el año pasado con Denis Ménochet en As Bestas y se llevó el Goya a Mejor actor protagonista. Opciones tiene.