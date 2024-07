Santiago Segura ha anunciado este lunes el regreso de una de sus sagas más exitosas para el próximo año: Torrente. Además, el cineasta ha adelantado que lleva dos años y medio escribiendo el guion de la sexta película del famoso personaje, cuyo rodaje está previsto que se inicie el año que viene. Sin dar más detalles, el actor sí que ha avanzado que la cinta se titulará Torrente presidente.

El cineasta, que ahora mismo está inmerso en la promoción de su más reciente largometraje Padre no hay más que uno 4, ha querido apuntar que la gente entiende «claramente» lo que es la «ficción». «Dentro de lo que es la ficción, pues hay cosas que dices ‘qué mal gusto’, ‘no me ha agradado’… pero no pasa nada, es una broma», ha defendido Segura.

La primera película, Torrente, el brazo tonto de la ley, no sólo fue un éxito de taquilla, recaudando 10 millones de euros, sino que también le valió a Segura el Goya a la mejor dirección novel y a Tony Leblanc el Goya al mejor actor de reparto. Esta obra abrió las puertas a una serie de secuelas que mantuvieron el mismo tono de humor: Torrente 2: Misión en Marbella, Torrente 3: El protector, Torrente 4: Lethal Crisis y Torrente 5: Operación Eurovegas.

Por otro lado, cada nueva entrega de esta serie de películas ha contado con numerosos cameos de celebridades españolas, tanto del mundo del cine, del deporte o de las redes sociales, ya que han aparecido personalidades como Iker Casillas o David Bisbal.

Las reacciones y los memes

Ante el anuncio del cineasta en el programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos, El Hormiguero, las redes sociales no han tardado en inundarse de comentarios y reacciones por parte de los internautas, que no han dudado en mostrar su entusiasmo por este nuevo proyecto.

Alguno comentó que la vida hasta que salga la nueva entrega Torrente presidente será aburrida y adjuntó un gif para mostrar más en profundidad lo que siente. Es más, han querido hacer alusión, a modo de chiste, a un cameo de Pablo Motos en la nueva entrega de Torrente.

La vida hasta que salga “Torrente presidente “ pic.twitter.com/5cp8EsP4ss — Hulio Shelby. (@MadeInChinise) July 1, 2024

Spoiler:

Pablo Motos hace un cameo en Torrente 6⬇️ pic.twitter.com/hGDhgOX66N — 💙❤ ORGULLO AZULGRANA 10 ❤💙 (@JaviSpecialOne1) July 2, 2024

Por otro lado, el éxtasis de otros usuarios no ha pasado desapercibido, debido a los montajes con música hechos a partir de fragmentos de la primera película de Torrente.

Habrá nueva peli de Torrente, las calles sonríenpic.twitter.com/tdVlSDXxOR https://t.co/Vqha7t0HRW — Padronso (@TitoPadronso) July 1, 2024

VUELVE LA MEJOR SAGA DE LA HISTORIA TORRENTE pic.twitter.com/Zf28807n7p — Juancha 🇪🇸 (@Juchadu1) July 1, 2024



Asimismo, los clips sacados de varios streamers donde estos muestran señas de felicidad no han dejado de aparecer en las respuestas del tweet de confirmación de la nueva entrega de Segura.

Incluso algún que otro usuario de X (anteriormente Twitter), ha usado imágenes de superhéroes para expresar su felicidad, la más usada es una de Superman, ya que recientemente un panel de cómic de este personaje se ha vuelto muy popular.