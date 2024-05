Primera imagen oficial de David Corenswet como un agotado Superman

El reinicio del DC Universe comenzará con la película del nuevo Superman que el propio James Gunn dirige. El director creativo de la compañía es el encargado junto a Peter Safran, de dar vida a todo ese microcosmos de nuevas adaptaciones de la marca en la gran pantalla y el mundo de las series. Pero que este vaya a ser un reboot, no quiere decir ni mucho menos que la cinta en la que David Corenswet se estrenará con la capa roja, vaya a ser una historia tranquila para el héroe. Al menos, eso es lo que se intuye en la primera imagen oficial del actor con el icónico traje, compartida hace algunas horas por Warner Bros.

Parece mentira, pero ya queda prácticamente sólo un año para ver al deseado kriptoniano de regreso en los cines. Una vuelta esperadísima por la propia fama del personaje, pero también porque este será un pilar básico y fundamental de todo lo que vendrá después en el género de la compañía. Sin previo aviso, el que fuese el director de la trilogía de Guardianes de la Galaxia ha decidido sorprendernos esta semana con una instantánea donde Corenswet luce con el traje popularmente conocido por todos, pero que en esta ocasión puede hacernos entrever cuál será la estética general del filme. Además, este material es en sí mismo bastante original, pues muestra algo poco visto y muy poco común en pantalla: Ver a Clark Kent cambiarse para afrontar una peligrosa misión como el todopoderoso Superman. A pesar de su superfuerza, supervelocidad y proyectar rayos láser con los ojos, en esta ocasión el rol asumido por el actor estadounidense parece un tanto agotado y con su vestimenta ciertamente desgastada. Situación que contrasta profundamente con la apariencia impoluta que siempre habían manejado los anteriores portadores del prestigioso cargo en el celuloide y con la explosión de energía que podemos ver en segundo plano, en lo que parece un ataque a la ciudad.

El enfoque ligeramente inesperado de la imagen también sugiere algo que puede ser bastante alentador en la película. Todos sabemos que James Gunn es una de las mejores personas para manejar historias de superhéroes. Sólo él ha sido capaz de aportar cierta regularidad al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) con los títulos de los Guardianes y a pesar de terminar siendo un fracaso económico, su Escuadrón Suicida fue muy estimulante para los espectadores y la crítica. Así eu lo más probable es que el Superman de Corenswet tenga cierta ambición de ser un soplo de aire fresco a lo que anteriormente propusieron Richard Donner con Christopher Reeve, Bryan Singer y Brandon Routh o el hombre de acero de Zack Snyder y Henry Cavill.

On this day in 1938 the first superhero entered our atmosphere via the imaginations of Jerry Siegel and Joe Shuster. He gave us someone to believe in, not because of his great physical power, but because of his character and determination to do right no matter what. Happy… pic.twitter.com/fDlevaxcZj

— James Gunn (@JamesGunn) April 18, 2024