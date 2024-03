James Gunn comienza el rodaje y le cambia el título a ‘Superman: Legacy’

Todavía queda más de un año para su estreno, pero hay películas que no pueden dejar de ser noticia, ni siquiera cuando sabemos muy poquito de ellas. Mucho menos, si se trata de una cinta sobre uno de los superhéroes más reconocibles de la cultura pop. Así, cada mes hasta 2025, iremos recibiendo pequeñas píldoras de información sobre el desarrollo de la primera película, que marca el reinicio del DC Universe. Un reboot generacional que lideran el productor ejecutivo Peter Safran y el cineasta James Gunn y, este último, no sabe evitar soltar titulares cada vez que abre alguna de sus redes sociales. ¿Lo último? Anunciar el inicio del rodaje oficial de la nueva película de Superman a través de sus cuentas en Instagram y Threads, con cambio de título incluido.

Desde que se conociese el proyecto, este primer largometraje del nuevo y renovado DC, iba a llamarse Superman: Legacy. Pero ahora, el realizador ha cambiado el nombre de la película y marcado el inicio del rodaje, el mismo día que el héroe de Kripton celebra su aniversario. Gunn publicó una imagen que, aparentemente es del traje que llevará Clark Kent, con restos de nieve. Una condición del clima que no será ajena a los fans del superhéroe de Metrópolis, ya que en las viñetas y algún audiovisual, la nave en la que llega el pequeño Kal-EL. El director, acompañó la poderosa imagen con un texto que decía lo siguiente: “Estoy encantado de anunciar el inicio del rodaje principal de SUPERMAN hoy, 29 de febrero, que resulta ser, coincidente y no planificado, el cumpleaños de Superman. Cuando terminé el primer borrador del guion, llamé a la película Superman: Legacy. Cuando cerré el borrador final, estaba claro que el título era SUPERMAN, llegando a ti en julio de 2025”.

The official logo for #SUPERMAN: LEGACY has been revealed pic.twitter.com/IY6ApVfbxR — DCU Updates (@DCU_Updates) February 29, 2024

El cambio de nombre no revela demasiado, más bien nos revela el añadido tan potente que marcaba esa guía de “legado”, indicador de ser el faro del nuevo mundo conectado a través de personajes y películas. Además de resultar bastante anecdótico que el inicio del rodaje no haya sido escogido adrede para coincidir con el cumpleaños del personaje. Gunn reveló que esta no sería una historia origen para Clark Kent, pero sí el camino que marcará todo lo que llegará después de este título. Por lo que sabemos, esta será la única cinta que dirigirá el propio creador, ya que después sus funciones volverán a ser las de productor ejecutivo/creativo de toda la nueva arquitectura narrativa del megaproyecto. Algo así como el Kevin Feige de DC, vaya.

¿Quién es quién en ‘SUPERMAN’?

Como todo reinicio que se precie, el rodaje de SUPERMAN llega de la mano de un nuevo y poco conocido reparto. Tras la negativa al regreso de Henry Cavill, sabemos que el encargado de enfundarse la capa roja será David Corenswet. Un intérprete que ha aparecido en miniseries como Hollywood, La ciudad es nuestra o la cinta de terror Pearl. Además, este año podremos verlo en Twisters y otra serie corta junto a Natalie Portman, titulada La dama del lago. Lois Lane, su compañera sentimental en la ficción, será interpretada por Rachel Brosnahan, la protagonista de la reconocida serie, La maravillosa Sra. Maisel y de otras ficciones como House of cards. Aparte de ser una asidua de los cortometrajes de Ari Aster, Munchausen y Basically. Cerrando el trío protagonista, tenemos a Nicholas Hoult. El rostro más reconocible del elenco ya apareció en la franquicia X-Men como Bestia, cambiándose ahora al lado villanesco para encarnar a Lex Luthor.

Completando el reparto principal, tendremos a Nathan Fillon, Isabela Merced y Anthony Carrigan, quienes serán otros tres superhéroes; Guy Gardner, Chica Halcón, y Metamorfo. Está previsto que la nueva película de Superman llegue a las salas de cine el próximo 11 de julio de 2025.

2025: Un año clave para el cine de superhéroes

El género que antes era la gallina de oro de los estudios está de capa caída (nunca mejor dicho). El espectador parece saturado de las repetitivas mecánicas de estos largometrajes, pero sobre todo, parece agotado tener que visualizar un nivel de contenidos extenuante y casi inabarcable en nuestros días. Es por eso que este año, Detective Cómics no sacará ningún filme en la pantalla grande, más allá de Creature Commandos y Waller, dos series para TV. Marvel por su parte, estrenará Deadpool y Lobezno, además de Armor Wars y en Disney + publicará las series Agatha: Darkhold Diaries, Marvel Zombies e Ironheart.

Sin embargo, 2025 sí que marcará un punto de inflexión para el futuro del cine de superhéroes en las dos principales compañías. Ya que será el año en la que lo apuesten todo con dos de sus propiedades intelectuales más relevantes. DC con Superman y Marvel, con Los 4 fantásticos.