¿Un nuevo despido por criticar a Israel?: Bassem Youssef no estará en ‘Superman: Legacy’

Hace ya mucho que se normalizó la posibilidad de despedir a alguien del mundo del entretenimiento por su opinión pública sobre algún tema controvertido o, por alguna acusación carente de sentencia por la justicia. Ahí está el caso de Johnny Depp, tras la denuncia por maltrato de Amber Heard y también, el reciente despido de Melissa Barrera de Scream 7 por sus críticas a Israel en sus redes sociales. Ahora, según cuenta el actor Bassem Youssef, perdió un papel en Superman: Legacy por los comentarios que hizo el pasado mes de octubre en contra del gobierno israelí. Sin embargo, fuentes cercanas al estudio afirman que el papel que iba a interpretar el actor egipcio fue eliminado del guion antes de que este expresase su opinión sobre el conflicto.

Youssef es un cómico apodado popularmente con el sobrenombre de el “Jon Stewart de Medio Oriente”, un fichaje que le serviría al nuevo DC Universe para ampliar su público global. Es bien sabido que, ante la falta de estrellas con un poso importante en la industria, las compañías buscan referentes nacionales en mercados emergentes que puedan servir como nexo para ampliar ese atractivo para la taquilla tan codiciado estos días. Pero al mismo tiempo, ni siquiera la internalización de los castings libra a los actores de ser cuidadosos con sus palabras en las entrevistas y apariciones públicas. Fue a finales del 2023, cuando el protagonista del documental Desafiando gigantes se vio envuelto en una fuerte polémica cuando en una entrevista criticó la fuerza militar de Israel.

“Dijeron que Israel es la única fuerza militar en el mundo que advierte a los civiles antes de bombardearlos. ¡Que jodídamente lindo! Eso es muy amable de su parte porque con esta lógica, si las tropas rusas comenzaran a advertir a los ucranianos antes de bombardear sus casas, estaríamos de acuerdo con Putin, ¿verdad?”, le contaba Youssef al entrevistador Piers Morgan.

Su personaje se eliminó antes en el guion

Fue entonces, cuando hace pocos días, el intérprete se refirió a que su despido se debía a la opinión que vertió hace meses: “Estaba un poco amargado por perder el papel, y estaba muy triste, como por qué en los Estados Unidos de América, puedes hablar de Joe Biden y puedes hablar de Donald Trump, pero no puedes criticar a un ¿gobierno extranjero? Lo cual es algo muy triste”, le explicaba al medio Salon. Después, matizó cierta comprensión señalando que la gente de Warner Bros y DC tenían una “carga emocional” y una conexión con Israel.

A pesar de sus declaraciones, la fuente cercana a la empresa que se puso en contacto con IndieWire, explicó que el guion de Superman: Legacy se cambio para eliminar al personaje que iba a interpretar a Youssef antes de los ataques provocados por Hamás el 7 de octubre, y que se presentó un nuevo borrador de la historia justo después del fin de la huelga de guionistas. El estudio no pudo comunicarse con el actor para el cambio. Lo que es cierto es que Youssef envió una prueba para el papel y confirmó una reunión con James Gunn, director de la película y productor del nuevo universo de largometrajes y series junto al productor Peter Safran. No obstante, la propia fuente confirmó jamás se llegó a realizar una oferta formal para que apareciese en el reboot del icónico superhéroe de la capa roja.

2025: Los cuatro fantásticos vs. Superman

Este año viviremos un 2024 bastante tranquilo en cuanto al cine de superhéroes se refiere por parte del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) y el nuevo DC. El estreno más relevante será el de Deadpool y Lobezno. No será hasta el 2025 en el que veremos cómo la Casa de las Ideas y Detective Cómics ponen toda la carne en el asador, estrenando Los Cuatro Fantásticos el próximo 30 de abril y Superman: Legacy el 11 de julio. Si la taquilla del género no se recupera en ese año, ya no habrá nadie que salve la decadencia de de las franquicias relacionadas con los superpoderes.

El casting de Superman: Legacy está completamente cerrado, salvo alguna sorpresa de última hora. David Corenswet será el nuevo Clark Kent, mientras que Rachel Brosnahan asumirá el papel de Lois Lane. También sabemos que Nicholas Hoult interpretará a un joven Lex Luthor. El resto del elenco lo conforman Sara Sampaio, Skyler Gisondo, Edi Gathegi, Nathan Fillion e Isabela Merced, entre otros. ¿Serán dos grandes taquillazos o pondrán el fin definitivo a la moda de Marvel y DC en la gran pantalla?