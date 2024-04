James Gunn encuentra en una actriz desconocida a la madre de Superman

El debate sobre el cansancio del cine de los superhéroes parece muy claro en términos económicos para la taquilla. Hace algunos años, parecía imposible que este género tuviese descalabros en la taquilla como los que pudimos ver en 2023, con Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, The Marvel y Flash, como los ejemplos perfectos de que las próximas acometidas cinematográficos de la viñetas tendrán que ponerse las pilas para volver a captar a la audiencia perdida. Una misión acorde al talento de James Gunn, la figura responsable de plasmar el nuevo universo de DC junto al productor Peter Safran. El que fuese el responsable de la trilogía de Guardianes de la Galaxia es ahora el Kevin Feige del estudio rival y además será el guionista y director del título que marcará el inicio de todas las secuelas, precuelas y spin-offs que pretenden licenciar desde Warner Bros. Discovery. Hablamos cómo no de Superman, la cinta que inició su rodaje el pasado mes de marzo y que acaba de encontrar a la actriz ideal para el papel de Martha Kent.

La noticia llega después de que hace algunas horas se informase sobre el fichaje de Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent, el padre adoptivo del protagonista al que dará vida David Corenswet. El papel de Martha recaerá en Neva Howell, una desconocida actriz que según varios medios estadounidenses, se habría unido en los últimos días al set comandado por Gunn. Como intérprete, Howell debuto en el año 2.000 y sin embargo, su carrera no ha sido precisamente extensa, contando con participaciones ciertamente secundarias para largometrajes como La suerte de los Logan, Run the Race y Ghosts of te Ozarks. De esta forma, la estadounidense se suma a la lista de actrices que ya han dado vida a la madre adoptiva del héroe kriptoniano en la gran pantalla. Primero fue Phyllis Thaxter, en la versión protagonizada por Christopher Reeve en 1978, después Eva Marie Saint para Superman Returns y por último Diane Lane, quien representó al personaje en los tres largometrajes de Zack Snyder: El hombre de acero, Batman vs. Superman y La liga de la justicia.

‘Superman’: un reparto de futuro

Anteriormente conocida con el nombre de Superman: Legacy, la propuesta de Gunn se ha ido confeccionando a lo largo del tiempo, fichando a perfiles menos reconocidos y con mucho futuro de crecimiento en la industria y, al mismo tiempo a figuras consolidadas dentro de Hollywood. Acompañando a Corenswet, tenemos a Rachel Brosnahan, a la que los fans reconocerán por la serie La maravillosa Sra. Maisel. Después, tenemos a dos ex de la Patrulla X, como son Nicholas Hoult y Edi Gathegi. Hoult dio vida a Bestia en la Casa de las Ideas y ahora será una joven versión del villano Lex Luthor. Completando el elenco, estarán Sara Sampaio, Skyler Gisondo, María Gabriela de Faría, Isabela merced, Anthony Carrigan, Nathan Fillon y al recurrente hermano del director, Sean Gunn.

Durante el proceso de casting de Superman, también se anunció a la protagonista de Supergirl: Woman of Tomorrow. Papel que ocupará Milly Alcock, la actriz australiana que conocimos en La Casa del Dragón, la serie precuela de Juego de Tronos. No obstante, todavía habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la propuesta de Gunn, pues la cinta individual sobre la heroína esta programada ni más ni menos, que para 2030. Por lo tanto, entendemos que esa distancia temporal hará que Alcock no aparezca en la saga por el momento, ya que en estos instantes tiene 24 años, pero para la fecha prevista del estreno del filme tendría ya 30.

El universo cinematográfico de DC

Ha costado mucho, pero con el estreno de Aquaman y el reino perdido, el universo de DC de Snyder llegó a su fin. El lavado de imagen de la marca en la gran pantalla se ha deshecho de Henry Cavill como Superman, Gal Gadot como Wonder Woman y por último, del Arthur Curry de Jason Momoa. Su cinta sobre el héroe de la capa roja marcará el inicio de toda una serie de largometrajes que se conectarán en varias etapas. La primera de ellas recibe el título de Capítulo 1: Dioses y monstruos. Un bloque narrativo que alojará cinco películas y cinco series.

Es en ese apartado fílmico donde debutará Superman, acompañada de The Authority, La cosa del pantano, Supergirl: Woman of Tomorrow y Batman: The Brave and the Bold, la cual hay que aclarar que no tendrá nada que ver con el The Batman 2 de Robert Pattinson. En la parte seriéfila estarán Creature Commandos, Waller, Paradise Lost, Lanterns y Booster Gold.

Tanto el caballero oscuro de Robert Pattinson, como el Joker de Joaquin Phoenix tendrán sus propios universos, independientes de las propuestas del primer capítulo de Gunn. Una línea editorial que recibirá el nombre de DC Elseworlds.

La nueva película de Superman llegará a los cines el 11 de julio de 2025.