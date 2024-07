Santiago Segura confirma en ‘El Hormiguero’ el regreso de ‘Torrente’: «El año que viene…»

El Hormiguero ha despedido su temporada número 18 con la visita de Santiago Segura, el director de cine ya es un clásico a la hora de despedirse antes de las vacaciones. El madrileño ya cuenta los días para el estreno de Padre no hay más que uno 4: campanas de boda, su nueva película que llegará a los cines el próximo 17 de julio.

Se trataba de su visita número 30 al plató de Trancas y Barrancas, pero no es el que más veces ha ido. Ese título lo sigue teniendo Miguel Ángel Revilla, que el pasado mes de mayo cumplió 31 entrevistas a lo largo de la historia del programa. Eso sí, ambos son del club Infinity, en el que solo unos pocos pueden presumir de estar.

«Estoy pletórico, estoy feliz. Llego a El Hormiguero y todo el mundo: ‘Joder, qué alegría verte’. Y yo pienso: ‘Qué majos, cómo me quieren’. Luego sí que me he dado cuenta de que como llevo cuatro temporadas viniendo el último programa, os vais de vacaciones», ha destacado al sentarse.

Con esta cuarta entrega se muestra muy ilusionado porque esta es una de las pocas sagas que no baja en espectadores con el paso de las películas. «En las sagas la segunda baja un poquito con respecto a la primera, la tercera baja otro poquito, y que ésta es la única ascendente. Es decir, la tercera ha sido la más vista. La primera fue un pelotazo, la segunda fue muy bien también, pero la tercera, 2,5 millones de espectadores, es impresionante», ha explicado.

Para los fans de esta familia tan particular, Segura ha dado algunos detalles de lo que se encontrarán en los cines el próximo 17 de julio: «Básicamente, el epicentro de la trama es que mi hija mayor cumple 18 años y en el cumpleaños dice que ya puede hacer lo que quiera y decide casarse. Entonces, claro, a los padres, a Toni Acosta y a mí, nos parece prematuro, nos ponemos muy nerviosos e intentamos impedir la boda».

Santiago Segura anuncia la vuelta de Torrente

Una de las preguntas que no puede faltar en sus visitas al espacio de Antena 3 es la posible vuelta del policía más desastroso en la que sería su sexta entrega. Se trata un regreso muy esperado y que muchos ya han dado por perdido, ya que el director ha dejado claro que se encuentra mucho más cómodo con la reacción del público desde que se ha pasado al cine familiar.

¿Para cuando otro Torrente? @SSantiagosegura confirma que el año que viene empieza el rodaje de “Torrente Presidente” #SeguraEH pic.twitter.com/5ooo9VsqYZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) July 1, 2024

Ya en anteriores entrevistas dejó caer que estaba trabajando en el guion de una nueva entrega, pero ya ha dado datos más concretos para alegría de los fans. «Yo llevo, y esto lo sabes porque te lo he dicho, dos años y medio o así escribiendo. Yo creo que el año que viene la ruedo», ha anunciado.

Pablo Motos no ha perdido la oportunidad de preguntarle si será capaz de mantener el nivel de las anteriores, donde no tenía ningún tipo de problema en tocar cualquier tema, algo que en la actualidad puede causar más de un problema. «No voy a ser valiente porque sé qué es lo que siempre he hecho. Creo que se me ocurren paridas, cosas que creo que a la gente le van a hacer reír, le van a hacer pensar o le van a chocar y es lo que hago», ha comenzado diciendo.

Pese a que es el personaje que le lanzó al éxito, tiene asumido que le dará problemas y le lloverán las críticas cuando la estrene: «Sí que es verdad que he esperado un poco a que sean mis hijas un poco más mayores para que cuando nos echen de España no les afecte tanto».

Pese a todo, Santiago Segura cree que tendrá buena acogida si finalmente llega a los cines Torrente 6. «Yo, sinceramente, sigo pensando que los españoles somos unos cachondos, que tenemos mucho sentido del humor y que realmente la gente entiende lo que es la ficción», ha terminado.