Ángela Carrasco, tras haber sido María Magdalena en ‘Jesucristo Superstar’: «La gente me decía…»

Ángela Carrasco es una de las cantantes más importantes de América y España, siendo recordada por muchos gracias a su paso por programas como Gran Hermano VIP y Tu cara me suena, pero si hay un trabajo por el que es recordada es por Jesucristo Superstar. En la mítica obra compartió escenario y confidencias con Camilo Sesto, llegando a encumbrarse gracias a una obra que fue un enorme éxito, pero que también le dio muchos dolores de cabeza. Aquella interpretación tan particular de la biblia, con música y luces, no gustó a todo el mundo, algo que ella misma ha contado en Y ahora Sonsoles.

Su papel fue de lo más controvertido, ella mismo lo recuerda: «María Magdalena en la biblia fue una mujer de vida alegre (…) Yo hice lo que decía la biblia que ella se acercó a Jesús», pero esa opinión no la tenía todo el mundo, especialmente en la España de hace 50 años, más conservadora que la actual: «La verdad es que cuando nosotros salíamos de Jesucristo Superstar la gente me decía ‘te vas a condenar’». Esos eran algunos de los insultos que le decían a la salida de las funciones, aunque reconoce que nunca les agredieron, pero necesitaron de protección durante mucho tiempo para salir de los teatros sin problemas.

«Me iba más tarde para que la gente no me encontrara allí», así ha recordado que tomaba precauciones para evitar problemas y situaciones desagradables. Pepa Romero, la presentadora de Y ahora Sonsoles durante las vacaciones de Sonsoles Ónega, se sorprendía de las palabras de su invitada, ya que cree que en el año 1975 la sociedad no tendría tantas reticencias a la hora de interpretar de forma libre la biblia.

Ángela, que lo vivió, ha recordado que el papel de Jesucristo, interpretado por Camilo Sesto, levantó ampollas, aunque ella no veía nada malo en su interpretación: «Yo hacía lo que dice la biblia. Jesucristo no se enamoró de ella, pero estoy segura de que perdonó sus pecados. Yo era una mujer de la vida alegre, pero demasiado alegre», así describe su papel sin querer entrar en mayores polémicas.

Preguntaba por si recibían presiones para no estrenar, Carrasco ha dejado claro que la Iglesia fue la que más apoyó para que saliera adelante, recordando que fueron «cantidad de clérigos» a ver la obra, dando, nunca mejor dicho, su bendición a la representación.

Ángela Carrasco, la gran amiga de Camilo Sesto

De aquella obra nació una gran amistad, de la que muchas veces se rumoreó que fueron pareja, pero la cantante está felizmente casada desde hace décadas. Pero eso no ha impedido que quiera estar pendiente, con su amigo ya fallecido, de la situación que vive Camilín, el hijo del cantante, que ahora pide ser conocido con Sheila Devil

En declaraciones a Televisa, la artista pide tener contacto con él para intentar ayudarle en estos momentos tan complicados. «Tal vez se me enfaden, pero para mí es muy triste, que Camilín con el talento que tiene pase por esto (…) en estos tiempos tú crías a tus hijos en los mejores colegios y hay personas a su alrededor que se llaman amigos, que te dan drogas que te avasallan y cuando vienes a ver está cometiendo acciones terribles», dijo a la cadena mexicana.