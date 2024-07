Iker Casillas ha formado un nuevo lío. El ex portero subió una foto apoyando a España y viendo el partido de la Selección contra Georgia, pero lo que no imaginaba es que la imagen se hiciera viral por un descuido. Concretamente, muchos usuarios se fijaron en un detalle de la estantería que aparece en la foto. Se trata de una réplica de un estadio que al madridismo no ha gustado nada que aparezca ahí, tal y como le han dejado claro al ex capitán del Real Madrid y de la Selección en las redes sociales.

Y es que se puede ver una pequeña réplica del Estadio Cívitas Metropolitano, antes llamado Wanda por motivos de patrocinio. Obviamente, al madridismo no le ha sentado bien el detalle porque se da por hecho que es el salón de la casa de Iker Casillas. Sin embargo, nadie ha podido confirmar esto último, pues e sabe que el de Móstoles vio el partido de octavos de final de la Eurocopa con Miguel Ángel Revilla y Fernando Hierro, pero no dónde….



En mayo se cumplieron cinco años desde que Iker Casillas sufriera un infarto agudo de miocardio por el que tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Los hechos sucedieron el 1 de mayo de 2019 mientras entrenaba con el Oporto. Este martes, un día después del quinto aniversario, el ex guardameta del Real Madrid y la selección española ha colgado un mensaje en redes sociales que dice: «Vida».

Iker Casillas vivió uno de los episodios más duros de su vida, pero consiguió superarlo gracias la rápida intervención de los médicos y a su duro trabajo en la recuperación. El mostoleño colgó los guantes poco más de un año después de sufrir el infarto agudo de miocardio, en agosto de 2020. El infarto le mantuvo apartado de los terrenos de juego más de un año hasta que finalmente comunicó su decisión de colgar los guantes.

Fueron momentos muy duros para el ex guardameta, que confesó que durante la recuperación «tuve miedo de caminar, de dormir y de hacer esfuerzo físico». Pero con el paso de los años, Casillas ha ido avanzando y mejorando poco a poco hasta el punto de sentirse bien y perder ese miedo: «Ahora no estoy preocupado, me siento bien. Pero también tengo mucha medicación que me hace sentir bien. Creo que solo los médicos pueden decir lo que puedo o no puedo hacer», aseguró.

Aquel suceso le cambió la manera de afrontar la vida, y este jueves 2 de mayo, un día después del quinto aniversario, Iker quiso recordar aquel momento colgando una fotografía en blanco y negro con la fecha y la palabra «vida». Mientras algunos españoles se encuentran de puente celebrando el día del trabajador y el día de la Comunidad de Madrid, el ex de Real Madrid y Oporto se ha marchado a Navalacruz (Ávila) para desconectar y celebrar allí el quinto aniversario de su infarto.

Iker Casillas con una maqueta del Wanda Metropolitano en su casa 😭😭😭😭 pic.twitter.com/TbveFNHj1S — Benito (@_Benito___) June 30, 2024