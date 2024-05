El emotivo mensaje de Iker Casillas en el quinto aniversario de su infarto

El pasado miércoles día 1 de mayo de 2024 se cumplieron cinco años desde que Iker Casillas sufriera un infarto agudo de miocardio por el que tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Los hechos sucedieron el 1 de mayo de 2019 mientras entrenaba con el Oporto. Este martes, un día después del quinto aniversario, el ex guardameta del Real Madrid y la selección española ha colgado un mensaje en redes sociales que dice: «Vida».

La historia va acompañada de la fecha del día (02/05/2024) y una foto suya en blanco y negro. Iker Casillas vivió uno de los episodios más duros de su vida, pero consiguió superarlo gracias la rápida intervención de los médicos y a su duro trabajo en la recuperación. El mostoleño colgó los guantes poco más de un año después de sufrir el infarto agudo de miocardio, en agosto de 2020. El infarto le mantuvo apartado de los terrenos de juego más de un año hasta que finalmente comunicó su decisión de colgar los guantes.

Fueron momentos muy duros para el ex guardameta, que confesó que durante la recuperación «tuve miedo de caminar, de dormir y de hacer esfuerzo físico». Pero con el paso de los años, Casillas ha ido avanzando y mejorando poco a poco hasta el punto de sentirse bien y perder ese miedo: «Ahora no estoy preocupado, me siento bien. Pero también tengo mucha medicación que me hace sentir bien. Creo que solo los médicos pueden decir lo que puedo o no puedo hacer», aseguró.

Aquel suceso le cambió la manera de afrontar la vida, y este jueves 2 de mayo, un día después del quinto aniversario, Iker quiso recordar aquel momento colgando una fotografía en blanco y negro con la fecha y la palabra «vida». Mientras algunos españoles se encuentran de puente celebrando el día del trabajador y el día de la Comunidad de Madrid, el ex de Real Madrid y Oporto se ha marchado a Navalacruz (Ávila) para desconectar y celebrar allí el quinto aniversario de su infarto.

Iker Casillas cuenta cómo sucedió todo

Iker Casillas reveló durante una entrevista en el canal de YouTube Idoven cómo fueron aquellos momentos. Todo comenzó al terminar el entrenamiento, de repente empezó a encontrarse mal y a sentir un dolor en el pecho. «Recuerdo caerme al suelo, estar buscando que me entrase esa vía de oxígeno que no llegaba… Hasta que llega el doctor y te dice que estás sufriendo un infarto», aseguró el campeón del mundo y Europa con la selección española.

El ex portero reconoció que cuando el médico le comunicó que estaba sufriendo un infarto, «no daba crédito» porque él siempre ha sido una persona con una vida bastante sana. «Estás haciendo deporte, llevas una vida sana, te sientes bien, fuerte… así que te sorprende que aquel dolor que tenía en el pecho, que era un dolor bastante agudo, yo me retorcía», comentó. Cinco años después de aquel trágico suceso, Iker Casillas se encuentra mejor y con energías renovadas, aunque eso le obligó a colgar los guantes antes de tiempo a uno de los mejores, sino el mejor, porteros de la historia del fútbol español.