Alba Casillas es una conocida influencer que en su día dio mucho que hablar por ser prima de Iker Casillas. Hace unos años participó en Mujeres y Hombres y Viceversa, y desde entonces llama mucho la atención el cambio físico que ha experimentado. La madrileña también fue una de las concursantes de la séptima edición de La isla de las tentaciones junto a su novio Rober, pero no duraron mucho en este reality. Ahora, la joven está dando mucho que hablar por lo que dice de su primo Iker.

Ambos mantienen una buena relación a pesar de llevar vidas aparentemente muy distintas y tener personalidades muy diferentes. De hecho, de vez en cuando tienen tiempo para verse y hacer juntos un plan de primos. Este jueves fue uno de esos días y ambos salieron a cenar juntos a un conocido restaurante en Madrid, y después dieron una vuelta en el coche del ex futbolista. Todo ello fue anunciado y mostrado por la propia Alba en las redes sociales.

El buen rollo es tal que la influencer puso en un aprieto a Iker, quien siempre ha intentado ser discreto acerca de su vida privada, hablando de él en tono de broma. «Mi primo está como un conejo haciendo porra todos los días… Es un semental. Como mi perro. Todo el día con la churra fuera», dijo sobre sus relaciones sexuales. «Eso no lo cuelgues. Madre mía… Mira que yo pensaba que ibas a estar un día centrada», decía Iker Casillas mientras conducía.

Su lío con Jesús Castro

Cabe recordar también que la prima de Iker Casillas tuvo un sonado romance de seis meses con el actor Jesús Castro. La influencer aseguró después que la ruptura no se debió a terceras personas. Tal y como explicó Alba, fue el hecho de mantener una relación a distancia lo que complicó las cosas, junto al carácter fuerte y difícil de ambos.

Sin embargo, la prima de Casillas lanzó varios dardos al joven en Socialité una vez confirmada la ruptura. «Lo dejamos hace dos semanas. Estoy bien, y él seguro que también, cada uno por su lado y todo cordial. Hemos tenido unos problemillas y tiene un carácter fuertecillo. Él está grabando en Argentina y la distancia ha tenido mucho que ver en que lo nuestro se acabe. No ha habido terceras personas. Por mi parte estoy muy tranquila», dijo la influencer en el programa de Mediaset.

Lo que quizás no esperaba Alba Casillas es que Jesús Castro también se pronunciara al respecto, aunque en un tono bastante más tenso: «Si has hecho que ella te dijera algo, pues enhorabuena por cumplir tu trabajo. Pero en mi caso estáis j***. Puedes seguir preguntando hasta las siete de la tarde, pero no te voy a decir absolutamente nada. Es su punto de vista, es su opinión y yo, obviamente, la respeto. Lo que ella te haya dicho pues así será. Ya está, te quedas con su versión porque de la mía no tengo nada que decir».