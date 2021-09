Hace unos meses, Alba Casillas y Jesús Castro proclamaban su amor a los cuatro vientos en las redes sociales. La prima de Iker, influencer conocida por haber pasado por Mujeres y hombres y viceversa, le dedicaba bonitos mensajes al actor, que hacía lo propio con ella. Pero su relación sentimental ya ha llegado a su fin, como ambos se han encargado de dejar claro en las últimas horas.

Y es que la prima de Casillas ha lanzado varios dardos al joven en Socialité una vez confirmada la ruptura. «Lo dejamos hace dos semanas. Estoy bien, y él seguro que también, cada uno por su lado y todo cordial. Hemos tenido unos problemillas y tiene un carácter fuertecillo. Él está grabando en Argentina y la distancia ha tenido mucho que ver en que lo nuestro se acabe. No ha habido terceras personas. Por mi parte estoy muy tranquila», ha dicho la influencer en el programa de Mediaset.

Lo que quizás no esperaba Alba Casillas es que Jesús Castro también se pronunciara al respecto, aunque en un tono bastante más tenso: «Si has hecho que ella te dijera algo, pues enhorabuena por cumplir tu trabajo. Pero en mi caso estáis j***. Puedes seguir preguntando hasta las siete de la tarde, pero no te voy a decir absolutamente nada. Es su punto de vista, es su opinión y yo, obviamente, la respeto. Lo que ella te haya dicho pues así será. Ya está, te quedas con su versión porque de la mía no tengo nada que decir».

Una pareja que ya dejado de presumir de amor en las redes sociales. Jesús Castro ya enamoró a otra participante de MYHYV, Anabel Hernández, y aquella relación tampoco acabó bien. Desde entonces no se le conocía una novia famosa al actor hasta su noviazgo con Alba Casillas, que también ha llegado a su fin.