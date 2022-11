Lionsgate adquiere los derechos del videojuego ‘Streets of Rage’ y ya prepara una película

La productora Lionsgate acaba de adquirir los derechos de videojuego Streets of Rage, el clásico título de Sega. Un nombre más que se suma a la lista casi interminable de adaptaciones del mundo de las consola. La última noticia de este tipo la traía Netflix, quien se encargará de llevar a su plataforma varias producciones de la franquicia Gears of War. Ahora es la productora de sagas de películas como Los juegos del hambre o John Wick, la encargada de trasladar el imaginario de lucha de este juego intergeneracional al cine, a través de un largometraje que el propio guionista de Baba Yaga, Derek Kolstad ya está escribiendo.

Las entregas de Streets of Rage se hicieron muy populares en los años 90, con su protagonista Eddie Hunter gritando a los villanos mientras utilizaba sus característicos patines para repartir golpes a diestro y siniestro. Además de escribir el guion, Kolstad produce la película junto a Toru Nakahara de la compañía nipona Sega, Dmitri M. Johnson de dj2 Entertainment y Jason Blumenthal y Tony Shaw de Escape Artist. Johnson es conocido sobre todo, por haber producido las dos películas recientes de Sonic. La apuesta de la mayoría de compañías por adaptar títulos icónicos del mundo de los videojuegos es total. De hecho, Streets of Rage no es la única historia de acción de las consolas que Lionsgate llevará a la gran pantalla próximamente, la productora tiene pendiente el estreno del videojuego distópico Borderlands, dirigido por Eli Roth.

Los implicados en el desarrollo de Sreets of Rage emitieron varios comunicados en los que explicaban sus puntos de vista y la ilusión y ganas que tenían de ver en la pantalla grande un juego que para la mayoría, es un bonito recuerdo de infancia: “Cuando Dmitri (Johnson) mencionó por primera vez la idea de hacer una película de Streets of Rage, me volví loco de inmediato. Mi yo de diez años todavía sonríe”, explicaba Kolstad.

Por otra parte, el propio Johnson agregó que quería hacer una película del videojuego desde que tenía 12 años. “Esto se ha convertido en un proyecto de ensueño junto a un equipo de ensueño”, apuntaba el productor. Finalmente, Nakahara del mismo modo se mostró contento con tener a la productora trabajando en la adaptación: “Lionsgate es uno de los estudios más dinámicos de la industria del entretenimiento de la actualidad. Esperamos trabajar con ellos, Derek y nuestros productores estelares para dar vida a esta convincente IP”.