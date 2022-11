La franquicia de videojuegos ‘Gears of War’ tendrá varias adaptaciones realizadas por Netflix

Después de una cruenta lucha por los derechos de la franquicia varios intentos de adaptación en proyectos que no confluyeron en nada, Netflix por fin se ha hecho con la licencia de Gears of war. La saga de acción y ciencia ficción tiene planes tanto para filmar una película como para la realización de una serie animada. Se trata de otra incursión relevante en el mundo de los videojuegos por parte del servicio de streaming. La compañía liderada por Ted Sarandos fracasó recientemente llevando Resident Evil al formato de serie, mientras que en el terreno de la animación han dado de lleno en el corazón de los fans, como es el caso de Arcane y Cyberpunk: Edgerunners.

Todavía no se ha anunciado a ningún productor ni cineasta vinculado al proyecto, pero Netflix sí que ha comunicado el acuerdo con The Coalition, el estudio creador de la saga. En este pacto, la plataforma ha acordado filmar un largometraje y una serie de animación para adultos. La confirmación de esta noticia coincidió con el 16º aniversario del título original, lanzado un 7 de noviembre de 2006. Los videojuegos Gears of War son shooters en tercera persona exclusivos de la consola Xbox, de Microsoft. Su historia se centra en el planeta Sera, en el que después de una brutal guerra civil, la humanidad debe enfrentarse a monstruosas criaturas conocidas como Locust Horde. Estas emergen desde debajo de la superficie terrestre y después de catorce años de cruentas batallas, la humanidad lanza una última cruenta batalla con la Delta Squad, un equipo de diferentes soldados liderado por el veterano Marcus Fenix.

Gears of War tiene varias secuelas, la última fue la quinta, estrenada en 2019 con la idea de explorar el origen de los numerosos enemigos con los que han combatido a lo largo de los años Fenix y sus soldados. La franquicia tiene una buena legión de fans y cuenta con 40 millones de copias vendidas por todo el mundo, generando además mucho merchandising, así como novelas y cómics. En 2007 New Line Pictures adquirió los derechos, pero finalmente no pudo completar el proyecto, al igual que Universal Pictures que intentó producir un largometraje, llegando a contratar el guionista de Armageddon, Shane Salerno.

No es, desde luego, la única adaptación que Netflix prepara del mundo de los videojuegos, hace algunos meses la compañía anunció que Francis Lawrence (Los juegos del hambre), lideraría el proyecto de adaptar BioShock.