Después de un año 2020 complicado y atípico para todos, pudimos ver al final la presentación de las consolas de nueva generación, entre ellas las nuevas Xbox Series X y Xbox Series S. Es cierto que fue un año con grandes lanzamientos pero, sin duda, la next gen era lo que más expectación creó durante todo el año. Diseño de las consolas, características internas de las mismas, los mandos, catálogo, precio, fechas de salida…

Xbox ha llevado la delantera en todo momento y ha marcado el ritmo a su mayor competidor, Sony, quién ha ido moviéndose más por los pasos de Microsoft en lugar de porque quisieran llevar la voz cantante en un acontecimiento tan importante como la salida de una nueva consola. La expectación generada en las redes sociales fue apabullante y cada evento se ha seguido con especial atención por parte de los amantes de los videojuegos en todo el mundo. Conforme pasaban los meses la expectación por ver la nueva consola de Xbox crecía. Cada anuncio era celebrado como una victoria nueva al ver que la compañía había escuchado a la comunidad, implementando las peticiones que se habían hecho durante estos años.

Pues bien, el momento llegó y las consolas se pusieron a la venta pero con un problema: la falta de stock en tiendas desde su lanzamiento. Los problemas del 2020 también pasan factura a la producción y distribución de este tipo de productos, pero como esperamos que pronto estén disponibles para todos los usuarios, hoy os traemos un análisis sobre la Xbox Series X, la hermana mayor de la otra consola de Microsoft, la Series S. Aquí os explicamos lo que nos ha parecido tras poder probarla en profundidad durante dos semanas y poder hacer un análisis sobre todos sus puntos.

Presentación de la Xbox Series X

Desde el primer momento que se abre la caja de la nueva Series X se demuestra que es un producto premium presentado y cuidado con mucho mimo. Es como un cofre del tesoro que abres y de repente aparece ante ti perfectamente embalado, con los interiores acolchados y con un primer detalle que se ve a golpe de vista: una tira que envuelve la consola con la frase «potencia tus sueños», toda una declaración de intenciones de lo que se puede esperar en esta nueva generación.

Hardware

Sencillo, minimalista… pero efectivo y elegante. La consola que luce negra completamente tiene un detalle muy llamativo desde el primer momento que la miras: la ventilación que tiene en la parte superior. Esta zona destaca con un color verde muy sutil y queda totalmente abierta para su correcto flujo de aire y refrigeración de la consola.

También dispone de una salida HDMI 2.1 para poder llevar los fotogramas con resolución 4K UHD y hasta 120 FPS a nuestros televisores, características que anticipan lo que nos espera en esta nueva era de consolas. Además de esto, lleva 3 puertos USB 3.1 de primera generación, un conector Gigabit Ethernet y unas ranuras donde podremos ampliar el almacenamiento de la consola a través de unas tarjetas de memoria. Como detalle a tener en cuenta, el cable que viene incluido en la consola es un HDMI 2.1.

Para los más técnicos, os describimos rápidamente las características de la nueva Series X:

Respecto a su CPU, consta de un procesador de 8 núcleos a 3,8 GHz personalizado con microarquitectura AMD Zen 2 y fotolitografía de 7 nm.

En su GPU encontramos encontramos un procesador gráfico personalizado con 52 unidades de cálculo a 1,825 GHz, microarquitectura AMD RDNA 2 y 12 TFLOPS.

En lo referente a la memoria RAM son 16 GB GDDR6 con bus de 320 bits y un ancho de banda de la memoria de 10 GB a 560 GB/s y 6 GB a 336 GB/s.

El almacenamiento interno tiene una unidad SSD personalizada de 1 TB con interfaz NVMe.

Lector de Blu-ray 4K.

Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Dolby TrueHD con Atmos y LPCM de hasta 7.1 canales.

Conexión WiFi 802.11ac Conexión de radio de doble banda para accesorios

Dimensiones: 151x151x301 mm

Peso: 4,44 kg

Mando de Xbox Series X

Como viene siendo habitual desde hace dos generaciones el mando de Xbox sigue a la vanguardia. Ya son varios años de debate sobre qué mando es mejor: ergonomía, duración de batería, sensaciones que desliza al jugar a un videojuego… El resultado de todo esto siempre ha sido que la gente de Microsoft había conseguido un mando que se alzara por encima de los de la competencia, convirtiéndose siempre en una baza de las consolas de la compañía. Y en esta nueva generación no parece que vayan a cambiar. El mando vuelve a ser de primera calidad, con componentes que lo hacen muy cómodo al tacto y en las sensaciones de agarre, muy ligero y con una cruceta nueva que hace las delicias de todos.

Otra novedad es el famoso botón Share, que en los tiempos de hoy en día se convierte en un elemento muy importante para poder hacer capturas y compartir contenido. Continúan así con la tendencia de estos años donde la difusión de forma fácil y rápida con todo el mundo es un básico en el mundo de los videojuegos.

Como único punto negativo sería ideal que se diera paso a un mando únicamente de batería sin tener que usar pilas. Recuerda a las épocas pasadas donde siempre había que tener pilas a mano para poder jugar y existen alternativas para no tener que usarlas; sin embargo un mando de serie con batería integrada habría sido una opción más acertada.

Primeras sensaciones

Desde el primer momento que se pone en marcha la nueva Xbox Series X te das cuenta del trabajo que han realizado para que el silencio reine. Prácticamente no hace ruido: ni al arrancar, ni al cargar, ni al navegar. Da igual la acción, la consola se mantiene perfectamente refrigerada y sin ningún tipo de sonido molesto. La hemos probado con diferentes juegos, desde un juego de corte Indie y menos exigente como Ori And The Will of The Wisps hasta un juego de mundo abierto como Assassin´s Creed: Valhalla, donde explota las capacidades de la nueva consola. El resultado es el mismo: silencio total y unos tiempos de carga reducidos considerablemente.

La Store de la consola es otro de los puntos maravillosos que cualquier usuario agradecerá. Se nota la gran evolución de componentes que ha habido para dotar de la mayor rapidez posible a un elemento indispensable en cualquier consola de nueva generación como es este; ya que cualquier usuario agradece que para comprar un juego nuevo digital, una actualización o simplemente echar un vistazo navegando por la tienda para ver novedades u ofertas, no tenga que esperar tiempos de carga y que parezca que estás en el escaparate de cualquier tienda viéndolo todo al momento. Esto es lo que consigue Microsoft con la nueva Series X cada vez que entras a su tienda digital, y es lógico que hayan puesto tanto ahínco ya que la hermana pequeña de Series X, Series S, es puramente digital por lo que este aspecto tienen que ser fundamental para el funcionamiento fluido de ambas consolas, especialmente de esta última.

Otra de las cosas que notarás es la reducción significativa en los tiempos de carga. Realizando varias comparativas con las consolas de la generación pasada te das cuenta de que se ha reducido en un 70% esos tiempos de carga que tantas vueltas dieron a lo largo de los últimos años por exigir el máximo de las consolas anteriores. En esta nueva generación, la rapidez es uno de los conceptos más trabajados y se notará aún más cuando los desarrolladores puedan exprimir al máximo las capacidades de la Series X.

Respecto al almacenamiento de la consola, 1TB es una cantidad respetable pero tampoco excesiva ya que la capacidad real se aproxima a 800GB por el almacenamiento del sistema. Esto quiere decir que aunque tenemos una capacidad mayor de salida que en la antigua generación, debemos medir bien el espacio que tenemos y filtrar lo que realmente nos apetece jugar y tener en el momento en la consola, ya que llegado un punto tendremos que eliminar juegos para que se queden en nuestra biblioteca al tener lleno nuestro SSD. Como ‘solución’ a esto tenéis las ampliaciones de memoria a las que podéis recurrir para tener todo instalado al momento.

Juegos de Xbox Series X

Este es el punto más flojo de la consola, y es que de momento no hay gran cantidad de juegos exclusivos y por tanto no hay una sensación brutal de estar cambiando de generación. La sensación es que estás jugando a lo mismo de antes pero mejorado, y de momento no es suficiente como para quedar dar el salto de una forma inmediata.

Esto no es culpa de Microsoft, sino de las desarrolladoras y editoras que deben ponerse las pilas para nutrir a la nueva Series X de material a la altura de la consola. La multitud de parches de actualización hacen que sea más tedioso el ritmo de juego ya que, cada cierto tiempo, se actualizan con parches de mejora que podrían haberlo tenido pulido antes del lanzamiento. Aun así queda mucho por exprimir y lo bueno de este punto es que tiene todo un margen de mejora enorme ya que esto está empezando y conforme pase el tiempo se recibirán más juegos y que exploten las características de la consola para que los jugadores se decidan a dar el salto a la nueva generación definitivamente.

Otro elemento que nos encontraremos de forma habitual en los juegos de esta generación (al menos al principio) será tener la opción de elegir entre jugar a los juegos con un nivel gráfico top pero con menor fluidez o por el contrario, sacrificar un poco la parte gráfica para aumentar esa fluidez en la jugabilidad. Mucho se ha hablado del famoso Ray Tracing, por ejemplo, a la hora de valorar iluminación, reflejos y sombras; todo ello tiene sentido en este punto dónde en función de nuestra elección notaremos un elemento como este de una forma más o menos determinante.

Durante los 15 días que hemos podido probar la Series X con varios títulos, nuestra elección es clara: optar por mayor fluidez sacrificando un poco el nivel gráfico, pero esto siempre está a gusto del consumidor. Veremos como las desarrolladoras consiguen que estas opciones sean mejorables y nos ofrezcan calidades superiores.

Retrocompatibilidad de Xbox Series X

Pero la compensación de esto es un punto sumamente importante y positivo que ha conseguido la nueva Series X y es la retrocompatibilidad. Esto nos permitirá jugar a juegos de anteriores generaciones, desde la primera Xbox, pasando por Xbox 360 y Xbox One. Hay una lista inmensa de juegos para poder jugar que, no solamente reproduce, sino que aplica un parche de mejora gráfica para que puedas ver mejor que nunca juegos de hace muchos años como si fuera juegos nuevos o remaster. Sin duda este es uno de los puntos que más pedían los usuarios y Microsoft ha tomado buena nota de ello; no nos cabe duda de que harán las delicias de todos los usuarios.

Xbox Game Pass

El exitoso servicio de Xbox es otra de las bazas que no se puede dejar pasar a la ligera. Si hablamos de sus juegos y también de la retrocompatibilidad no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar su servicio de pago. La biblioteca de juegos a la que te da acceso este servicio es sencillamente espectacular. Es sin lugar a duda el mejor servicio de este tipo respecto a sus rivales, con juegos muy diferentes pero todos de gran calidad y lo mejor es que los van ampliando conforme pasan los meses. Es la mejor alternativa para aquellas personas que no quieren estar comprando juegos de forma habitual y que por una cuota mensual tienen acceso ilimitado a una selección excelsa.

Lo mejor y lo peor de la videoconsola

Llegamos a la parte final de este análisis donde resumimos los puntos que más nos han gustado y los que menos.

Lo mejor:

Tiempos de carga muy rápidos y fluidos

Consumo y eficiencia energética

El mando, sigue siendo el nº 1 en el mercado por comodidad, manejabilidad y sensación

Retrocompatibilidad con juegos de generaciones pasadas

Lo peor:

Mando que sigue siendo a pilas

Almacenamiento base un poco justo

Escasez de juegos nuevos de salida que rompan con lo establecido

Conclusión

La nueva Xbox Series X ha llegado pisando fuerte y dando un golpe sobre la mesa. Trae todo lo que habían prometido y se nota que han escuchado a los usuarios a lo largo de todos estos años para ofrecer una consola potente, silenciosa, rápida y con componentes de primera calidad.

Cumple con las expectativas depositadas y no tenemos duda de que será una de las consolas que marcará esta generación junto con grandes títulos de sus desarrolladoras.