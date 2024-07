La película de ‘Metal Gear Solid’ todavía está puliendo su guion: no llegará hasta 2026

El mundo de los videojuegos y el cine nunca había estado tan unido como en los últimos años. Sobre todo, porque tanto el séptimo arte como la pequeña pantalla parecen haber logrado dar con la tecla en términos de calidad y de respeto por las adaptaciones. Lejos queda ya aquella maldición de la que se hablaba a principios de los 2000, cuando Resident Evil, Final Fantasy, Doom o Warcraft: El origen cosechaban fracasos críticos bastante discutidos por los fans de las consolas. Ahora el subgénero simula estar tocado por una varita, con unos grados de aceptación valiosísimos para las major. Lo que ha llevado a que propuestas como Super Mario Bros: La película o series de la talla de The Last of Us y Fallout tengan continuaciones aseguradas a las que se irán sumando nuevas propiedades intelectuales del universo virtual. Una de ellas es la esperada película de Metal Gear Solid, la cual lleva desarrollándose más de una década sin encontrar el impulso final que consiga materializar las misiones de espionaje de Solid Snake en un filme. La última actualización del proyecto la ha dado su productor Avi Arad, asegurando que todavía están gestando el guion.

Encontrar información sobre el desarrollo de la película de Metal Gear Solid es casi tan complicado como encontrar al protagonista del juego en una fabrica de cajas de cartón. Por eso los fans de la franquicia celebran y de paso respiran aliviados, con cualquier actualización que confirme un avance por leve que sea. Aunque dicho progreso, suela ser menos satisfactorio que la propia confirmación de que todavía no se ha cancelado la producción. Por lo pronto sabemos que cineasta Jordan Vogt-Roberts (Los reyes del verano, Kong: la isla calavera) es el encargado de colocarse tras las cámaras y que el libreto está siendo escrito por Derek Connolly. Este guionista estadounidense ha escrito cintas como Pokemon: Detective Pikachu y además, tiene entre mano otra gran adaptación videojueguil prevista para 2026: el largometraje live action sobre The Legend of Zelda. Pero Connely va a tener que darse prisa si es que el calendario previsto para Metal Gear Solid va a cumplirse dentro de los planes establecidos. Konami, pretende estrenarla en cines el próximo año, no obstante con lo verde que está todavía el desarrollo todo parece indicar que la llegada del título se postergará al menos, hasta el mismo año que las aventuras fantásticas de Link.

Siguen trabajando el guion

Arad, en su última entrevista reveló que la película de Metal Gear Solid todavía estaba elaborando el guion, sin que por otra parte, todavía podamos conocer si la historia adaptará alguna de las entregas, si será una mezcla de varias o si por el contrario, partirá de una ida original nunca antes contada en el universo del mundo de espías y ciencia ficción creado por Hideo Kojima.

«Estamos trabajando un poco más en el guion, pero no puedo hablar de ello todavía. Creo que todos estarán muy emocionados y sorprendidos», explicaba Arad. Después, al ejecutivo se le preguntó si considera a la saga como el pináculo de sus adaptaciones en el campo, él respondió que simplemente quería hacer bien el proyecto, describiendo a Metal Gear Solid como un proyecto mucho más «meditativo» que otros intercambios entre las consolas y el cine:

«Nunca lo había pensado así. Son películas que quiero hacer lo mejor posible, ¿sabes? Creo que hacer bien Metal Gear será, obviamente, increíble porque creo que es mucho más meditativa que algunas de las otras adaptaciones. Personalmente, quiero que sea fantástica», contaba el productor en una entrevista con Game.

La película de ‘Metal Gear Solid’

Como ya hemos mencionar, la película de Metal Gear Solid lleva gestándose desde hace bastantes años. Para encontrar la primera noticia de una adaptación, tenemos que remontarnos al 2006, cuando Kojima mencionó por primera vez la idea de que se estuviese gestando una adaptación. En 2012, Arad confirmó su presencia como productor, anunciando al director y al actor Oscar Isaac como protagonista en 2020.

Esta no es la única creación de Kojima que será adaptada a la gran pantalla. El pasado año se anunció que A24 adaptaría el último videojuego creado por el creativo japonés, Death Stranding. En el terreno de las adaptaciones de las consolas en 2025, tendremos películas tan esperadas como Ghost of Tushima, Minecraft, Bioshock o Splinter Cell.