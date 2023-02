‘The Last Of Us’ es la serie del momento. La más vista de HBO Max que supera a las del resto de plataformas y que basa su trama en un popular videojuego en el que la humanidad se ve afectada por un hongo que convierte a las personas en «muertos vivientes». Una historia de ficción que sin embargo podría se del todo real si tenemos en cuenta que Cordyceps, el hongo de ‘The Last Of Us’, existe. Entonces ¿podría haber un apocalipsis zombie?.

Cordyceps, el hongo de ‘The Last Of Us’, existe

Aunque suene a película o en este caso, a serie de televisión, lo cierto es que sí que podría ocurrir un apocalipsis ‘ zombie ‘ entre los humanos, han advertido los científicos. Así, la trama del nuevo megadrama sobre el fin del mundo ‘The Last Of Us’ podría hacerse realidad. En el videojuego que se convirtió en un éxito televisivo, el superhongo parásito Cordyceps se apodera de la mente de los humanos y los convierte en ‘zombies’.

Peo este se basa en un documental de David Attenborough que muestra al Cordyceps apoderándose de los cerebros de las hormigas, controlando sus mentes para acabar con las colonias. El Dr. Mark Ramsdale, microbiólogo molecular, ha declarado al respecto: «Algunos podrían hacer esa transición de un estilo de vida a otro y volverse patógenos en un entorno en el que no habíamos pensado antes».

En la actualidad , Cordyceps no ha evolucionado para hacer frente a la temperatura central normal del cuerpo humano de 37°C. Pero la profesora Elaine Bignell, experta en patógenos fúngicos humanos, advirtió contra otros hongos dañinos: «Varias especies de hongos son patógenos bastante importantes y matan a cientos de miles de personas cada año, es solo que la gente no lo sabe».

Advertencia de la OMS sobre los hongos

Un informe de la Organización Mundial de la Salud advirtió que las infecciones por hongos «han aumentado significativamente» entre los pacientes hospitalizados durante la pandemia de Covid-19. Uno de los hongos que se considera que presenta el riesgo más importante es Aspergillus fumigatus, un moho común que se encuentra en muchos hogares y que puede causar «enfermedad pulmonar crónica y aguda» y puede ser fatal.

Otro hongo potencialmente peligroso que destaca el informe de la OMS es la Candida auris. El hongo altamente resistente a los medicamentos, que ha causado una serie de brotes en hospitales de todo el mundo, puede causar infecciones potencialmente mortales en personas con inmunidad debilitada.

A pesar de estas alarmas, Cordyceps no estaba en la lista de amenazas de la OMS, pero es un organismo muy real. El profesor Bignell le dijo a Sky News que, si bien Cordyceps no desarrolló la capacidad de vivir en temperaturas más altas, muchos otros hongos sí lo hicieron. Explicó, según lo informado por el DailyStar: “Una cosa que los hongos asesinos tienen en común es que pueden crecer a la temperatura del cuerpo humano, y esto es inusual para un hongo. La mayoría de los hongos en el medio ambiente están adaptados para crecer en condiciones más templadas y desafían a cualquier microorganismo a frustrar una respuesta inmune en un cuerpo humano y hacer frente a la temperatura elevada».

La OMS ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que tomen medidas para contrarrestar la amenaza de los 19 hongos de la lista.