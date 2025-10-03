Se confirma el regreso de ‘Peaky Blinders’: la historia de Shelby continúa en Netflix

Los fans de Peaky Blinders ya se podrían haber olvidado de las historias de la familia Shelby, pero en 2025 y 2026 podrán retomar el universo de la serie. Los productores ya confirmaron hace meses que están trabajando en una película que sirve de continuación de la historia tras el final de la serie, aunque habrá que esperar a su estreno (todavía sin fecha), que se espera para finales de 2025 o principios de 2026. Pero Netflix quiere seguir aprovechando el tirón de una de sus franquicias más exitosas, por eso se ha anunciado que habrá dos series modo de continuación, de la mano de sus productores, por lo que no deberían perder su esencia.

Steven Knight, su creador, ha confirmado que estará de vuelta a este proyecto, que contará con seis capítulos de una duración de una hora. «Me entusiasma anunciar este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders», decía el propio Steven. «Una vez más, estará arraigado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de Birmingham, ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. La nueva generación de Shelbys ha tomado el volante y será un viaje increíble», asegura.

La compañía de streaming ha comunicado que estas dos nuevas series se grabarán en la ciudad de Birmingham y que contarán los sucesos que ocurren justo donde lo dejará la película, que llegará en pocos meses. Estará ambientada en el año 1953, en un momento muy complicado para Reino Unido, ya que está en plena recuperación después de la Segunda Guerra Mundial.

En plena reconstrucción de la ciudad tras los bombardeos, Shelby intentará tener el control sobre las nuevas obras, tratando de llevarse un buen pellizco a su bolsillo. Como es habitual, las amenazas y las luchas de poder serán una constante en las tramas.

La película de ‘Peaky Blinders’, cada vez más cerca

Tras el final de la serie en el año 2022, los productores han preparado una película en la que se responderán muchas de las preguntas que quedaron en el aire tras su emisión, como descubrir qué le dijo Tommy a Duke. También se sabe que el actor Cillian Murphy volverá a encarnar a Tommy Shelby, para alegría de los fans.

Esta película estará ambientada todavía en la época situada entre 1918 y 1939, es decir, la misma en la que se desarrollaba la serie y que era el tiempo transcurrido entre la primera y la Segunda Guerra Mundial. En ella, el creador ha anunciado que Tommy se irá convirtiendo en «un hombre bueno haciendo cosas buenas», dejando de lado su lado más salvaje.

El regreso de Murphy no será el único en regresar a su papel en esta película, también lo harán otros intérpretes como Paul Anderson (Arthur Shelby), Sophie Rundle (Ada Thorne), y Conrad Khanen el papel de Duke, el hijo ilegítimo de Tommy.

La duda es qué ocurrirá con el personaje de Polly, al que interpretaba la fallecida Helen McCrory. Según los creadores, seguirá presente en la trama, pese a que la actriz falleció en el año 2021 y su opinión seguirá teniendo peso en las decisiones de la familia.