Vuelve ‘Peaky Blinders’ a Netflix y esto es todo lo que sabemos: los fans no dan crédito

La «gran N roja» se encuentra inmersa en una tremenda disputa comercial para formalizar la compra de Warner Bros. Pero a pesar de esa conmoción financiera interna, la plataforma liderada por Ted Sarandos y Greg Peters no puede frenar el increíble avance de sus proyectos más esperados. Uno de ellos es el regreso de Peaky Blinders, el cual como bien sabrán sus fans, tiene prevista una película que llegará a Netflix en 2026. Pero ¿cuándo se estrenará? ¿de qué tratará esta apuesta fílmica? ¿habrá nuevos personajes? A continuación, repasamos todo lo que sabemos del ambicioso regreso de los mafiosos más famosos de Birmingham.

La vuelta de los Peaky Blinders será un evento por todo lo alto para Netflix. De hecho, la producción tendrá un estreno escalonado que primero pasará por los cines para después, encontrar su hogar definitivo en el catálogo del terminal. El título del largometraje será el de Peaky Blinders: El hombre inmortal y para tranquilidad de los acólitos del proyecto, cabe mencionar que está dirigida por Tom Harper, un habitual en la realización de episodios de la franquicia y escrita por Steven Knight, el showrunner original de la serie.

El otro punto a tener en cuenta antes de nada, reside en la concepción de que esta no es una despedida total. Si bien cerrará en cierta forma el arco de su protagonista y las seis temporadas de la serie, hace tres meses ya se anunció de forma oficial el desarrollo por parte de la BBC de dos temporadas más en formato de secuela, dando un salto temporal de 17 años respecto a lo que conocemos con toda una nueva generación de criminales.

The legendary gypsy gangster Tommy Shelby returns in Peaky Blinders: The Immortal Man. In select cinemas 6 March and on Netflix 20 March 2026. pic.twitter.com/vBKWXBbb6y — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) December 5, 2025

‘Peaky Blinders’ vuelve a Netflix

Peaky Blinders: El hombre inmortal se proyectará en cines en un estreno reducido el 6 de marzo para después, estar disponible en Netflix a partir del día 20 del mismo mes.

La cinta retomará su planteamiento justo después de los acontecimientos de la sexta temporada. Tommy Shelby (Cillian Murphy) descubre que su diagnóstico terminal había sido una mentira orquestada por sus rivales. El renacimiento de este «protagonista inmortal» se verá en la película, con el gángster y político intentando retomar el control de su vida.

El ganador del premio de la Academia se pensó muy detenidamente su regreso al papel protagonista, aunque acabó convencido por la calidad del guion del showrunner: «Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y tom Harper en la versión cinematográfica de Peaky Blinders. Esta es para los fans», explicaba hace unos meses Murphy.

Unas incorporaciones de primer nivel

Para este primer acercamiento fílmico, Peaky Blinders: El hombre inmortal ha fichado a grandes nombres del mundo de la interpretación. El primero de ellos es la estrella sueca, Rebecca Ferguson, conocida sobre todo por sagas como Misión Imposible y Dune. Después encontramos al nominado al Oscar por Almas en pena de Inisherin, Barry Keoghan y al icónico actor de Reservori Dogs y Pulp Fiction, Tim Roth.

Desgraciadamente, ni Sam Clafin volverá para ser Oswald Mosley ni Kate Phillips recuperará su rol de Linda Shelby. ¿Estará El hombre inmortal a la altura del resto de la serie?