Los 5 estrenos más importantes que llegan al streaming esta semana: el plan perfecto para una maratón

Los estrenos del streaming traen importantes novedades en los próximos días, incluyendo por supuesto la esperada Puñales por la espalda: De entre los muertos. El calendario festivo y el acercamiento de las navidades nos lleva a que en esta semana, el consumo de los terminales de vídeo bajo demanda se incremente exponencialmente. Y claro está, con ese conocimiento, las marcas más relevantes de la creación de contenidos en línea han configurado un calendario donde en los siguientes días podremos disfrutar de algunos de los mejores títulos del año. Estos son los 5 principales estrenos de SkyShowtime, Movistar Plus, Netflix y Apple TV:

Los 5 estrenos inmejorables que llegan al streaming

SkyShowtime

1-‘La trama fenicia’

Antes de que los estrenos del streaming de esta semana nos regalen la esperada irrupción de la tercera entrega de Puñales por la espalda, SkyShowtime nos brinda el estreno más autoral del calendario. La última producción de Wes Anderson presenta un drama sobre el espionaje, bajo el por supuesto solipsista estilo inconfundible del director de El Gran Hotel Budapest.

Con su ya característico reparto de estrellas, La trama fenicia es un filme imperdible protagonizado por rostros como Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Tom Hanks y Scarlett Johansson, entre otros

Fecha de estreno: 10 de diciembre

Movistar Plus

2-‘Un lugar tranquilo: Día uno’

La precuela de la saga dirigida por John Krasinski lleva la acción a la ciudad de Nueva York, donde una joven con cáncer intenta sobrevivir a la invasión de las terroríficas criaturas que todo fan de la franquicia conoce. Un festín para unos mortales alienígenas que se guían por el más leve estímulo sonoro.

El protagonismo en esta entrega huye de la familia Abbot y apuesta por la presencia estelar de la ganadora del Oscar, Lupita Nyong’o y Joseph Quinn.

Fecha de estreno: 11 de diciembre

3-‘Echo Valley’

Es un proyecto de Apple TV, pero gracias a su reciente acuerdo con Movistar Plus, el terminal de telefónica podrá distribuir por tiempo limitado este proyecto dirigido por Michael Pearce (Beast). Un thriller psicológico protagonizado por Julian Moore y Sydney Sweeney que además, cuenta con la producción del director Ridley Scott.

La argumento nos pone en la piel de una madre que debe reconducir la relación con su problemática hija. Pero todo adquiere un cariz siniestro cuando esta se presenta sin avisar en su casa, cubierta con la sangre de otra persona.

Fecha de estreno: 14 de diciembre

Netflix

4-‘Puñales por la espalda: Entre los muertos’

Es la reina de los estrenos del streaming de esta semana: Puñales por la espalda 3 es una realidad inminente para los suscriptores de Netflix. El nuevo caso del detective Benoit Blanc le llevará a su investigación más compleja, indagando en el asesinato del líder espiritual de un pequeño pueblo.

Fecha de estreno: 12 de diciembre

Apple TV

5-‘F1: La película’

Ha tardado lo suyo, pero Apple por fin le brinda a su público uno de los más grandes blockbusters del pasado verano. F1: La película es un título espectacular confeccionado para sentir la adrenalina de las carreras desde el minuto uno. Una producción por supuesto, liderada bajo la presencia inagotable de un Brad Pitt icónico