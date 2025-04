El momento tierra trágame de Arturo Valls en el funeral de su abuela: "La gente no tiene filtros"

Un funeral de locos. Así se llama el último proyecto en el que ha participado Arturo Valls. Se trata de una película que narra la historia de una familia que acude a despedir a su patriarca fallecido. Pero lo que en un principio comienza siendo un velatorio tradicional, se termina convirtiendo en una reunión descontrolada llena de situaciones disparatadas, lo que convierte a la film en una comedia con tintes de sátira. Será el próximo 11 de abril cuando se estrene en los cines, pero el pasado miércoles tuvo lugar la premier en Madrid, donde se dieron cita muchos de los actores y actrices del elenco. Durante la alfombra roja, Arturo Valls no dudó en elogiar la película, asegurando con entusiasmo que será «la mejor comedia del año».

Aprovechando la temática, varios reporteros quisieron preguntar a Valls si había vivido alguna situación surrealista en algún funeral en su vida personal y, sin pensarlo, respondió afirmativamente, compartiendo una anécdota que no ha pasado desapercibida.

Arturo Valls en la premier de la película ‘Un funeral de locos’. (Foto: Gtres)

«La gente no se corta. Me ve como el chico gracioso de la tele y de repente me han pedido chistes, que les haga la gallina de Ahora caigo… Vamos, en el funeral de mi abuela, sin ir más lejos», revelaba. «Hay un momento que me puede hacer hasta gracia la situación, pero luego ya… Hay que tener un poco de respeto. No es el momento», concluía.

Su 50º cumpleaños

Estas declaraciones sobre llegan en un momento muy especial para Arturo Valls, quien acaba de celebrar su 50º cumpleaños. Aunque cambiar de década suele generar cierta reflexión, el actor ha confesado que no se ha parado demasiado a pensar en ello. «Por suerte, no he sufrido la misma crisis que cuando cumplí 40» comentaba con humor. Ahora, asegura sentirse más sereno y optimista, convencido de que le espera «una década increíble por delante».

En cuanto al deseo que pidió al soplar las velas, Valls lo tuvo claro: simplemente quiere que todo siga igual de bien. «Ojalá seguir así, en todos los sentidos», expresó con una sonrisa. E intérprete se mostró especialmente agradecido por el momento que atraviesa, asegurando que podría estar viviendo el mejor momento de su vida. «El futuro es prometedor. A nivel profesional tengo proyectos muy ilusionantes por delante, y en lo personal hay mucha estabilidad. Así que muy bien», concluyó.