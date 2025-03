Los 50 años de Arturo Valls: de su romance con Eva González a su proyecto estrella en televisión

Algunos le recuerdan por su papel en Camera Café, serie que se emitió durante la primera década de los años 2000, pero lo cierto es que el protagonista de nuestra noticia lleva mucho trabajando en el mundo del espectáculo. Tanto es así que el público se ha interesado por su vida personal y ha seguido sus pasos de cerca. Por eso sabemos que durante un año estuvo saliendo con Eva González. La modelo y el comunicador valenciano mantuvieron un romance que no duró demasiado, pero no acabaron mal, simplemente decidieron emprender aventuras distintas. En LOOK, aprovechando su 50 cumpleaños, hemos hecho un repaso sobre los puntos clave de la vida del presentador.

Arturo Valls es discreto con su vida personal, aunque nunca ha perdido el tiempo en ocultarse. Disfruta de una estrecha relación con los medios, de hecho hace unos días dio una pequeña entrevista durante el Festival de Cine de Málaga. Fue allí donde aseguró que estaba al tanto de la serie que quería rodar con Belén Esteban e incluso bromeó con la posibilidad de interpretar a alguno de los rostros que han formado parte de la vida de La Patrona.

Eva González con Arturo Valls durante su relación. (Foto: Gtres)

El presentador intenta mantener al margen ciertos aspectos de su vida, pero todo el mundo sabe que está muy enamorado de su pareja, Patricia Santiveri. Es la madre de su único hijo Martín. Juntos han vivido una bonita historia que vivió su mejor momento en 2009, año en el que decidieron pasar por el altar para convertirse en marido y mujer.

El proyecto estrella de Arturo Valls

Patricia Santiveri es uno de los grandes apoyos de Arturo. Este último tiene una agenda muy apretada, sobre todo desde que se ha convertido en un presentador habitual de Atresmedia. Durante mucho tiempo atrapó a la audiencia con Ahora caigo y también ha presentado otros concursos como 1% o Me resbala. Sin embargo, hay un programa que ha consolidado su reinado mediático: Mask Singer.

Arturo Valls con sus compañeros de ‘Mask Singer’. (Foto: Gtres)

Gracias al concurso de disfraces, Arturo Valls se reencontró con Ana Milán, su querida compañera de Camera Café. También ha tenido ocasión de trabajar con Los Javis, con Mónica Naranjo y con algunos famosos de la prensa del corazón, como Ana Obregón, María José Campanario o Pepe Navarro.

Mask Singer es un formato que tiene mucho peso en Antena 3. Antes de estrenarse la última temporada, Arturo reconoció que tenía cierto temor porque habían cambiado el horario y no sabía si el público le iba a acompañar. Afortunadamente todo salió según lo previsto. «Trabajar con gente a la que admiras es lo mejor y también nos pasa en la vida. A mi mujer, por ejemplo, la admiro. Si no, no podría ser mi pareja, la admiro mucho», comentó cuando le pidieron que diera la clave de su éxito.

El lado familiar del presentador

Arturo Valls con su familia. (Foto: Gtres)

Ya ha quedado claro que Arturo Valls ha liderado proyectos importantes, pero ¿cómo le ha ido en el terreno personal? Aún mejor. Tal y como ha declarado él mismo, se siente afortunado porque ha encontrado en su mujer un apoyo fundamental. «En casa es muy sólido todo. Yo riego la plantita todos los días. Es un topicazo y un lugar común, pero si se seca la planta hay que llamar a un jardinero que te alegre eso un poco», declaró en Antena 3.

Está encantado con su hijo Martín, con quien tiene una relación fantástica: «¿Tú sabes lo bonito que es despertarte y escuchar hola, papi y cuando vuelves a casa del trabajo que te dé un abrazo? Eso hace que se te pasen todos los males». Sin duda, Arturo sabrá pasar su cumpleaños en la mejor compañía.