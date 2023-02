Crítica de ‘Cinco lobitos’, nominada a mejor película en los Premios Goya 2023

Los Premios Goya 2023 están a la vuelta de la esquina y cómo no, la fiesta del cine español nos trae alguno de los mejores títulos patrios del año. En esta ocasión, el alto nivel autoral de la categoría estrella le brindará a la Academia de cine la difícil tarea de escoger entre las cinco grandes nominadas a mejor película: Alcarràs, As bestas, Cinco lobitos, La maternal y Modelo 77. Sin embargo, entre tanto nivel, el mérito de una de ellas es todavía mayor, pues se trata de una ópera prima. Hablamos de Cinco lobitos, el estreno tras las cámaras de Alauda Ruiz de Azúa como directora. A continuación, contamos lo que nos ha parecido esta historia tan especial sobre la maternidad. Pero antes, esta es la sinopsis oficial de la producción filmada por BTeam Pictures:

“Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, compartiendo así la responsabilidad de cuidar a la recién nacida. Lo que no sabe esta inexperta madre es que tendrá que ir aprendiendo poco a poco su rol y no de forma necesariamente agradable”.

La maternidad en una doble dirección

A diferencia de otras propuestas que hablan de la maternidad, desde la relación de una madre con su descendencia, Cinco lobitos juega a representar la idea de que el personaje de Amaia es madre, pero todavía sigue siendo hija, algo que en realidad con el tiempo desaparecerá para autoguiarse en su propio camino.

Aparte de un cuidado casting, en el que tanto Costa como su madre en la ficción Susi Sánchez, brillan con luz propia, el gran diamante en bruto de este drama familiar es la capacidad de recursos nada sencillos, con los que Ruiz de Azúa nos dirige en la primera aventura de una madre. Una escalera llena de pruebas a cada cual más frustrante, en el que el rol de Sánchez funciona como catalizador emocional. Desde el naturalismo y la ternura de la cercanía, la baracaldesa abandona cualquier tipo de sensiblería naif, sumergiéndonos con honestidad en una ecuación sentimental en la que el resultado es la propia vida.

La competencia en estos Premios Goya 2023 es más dura que en otros años, pero Cinco Lobitos podría encontrar en las categorías interpretativas, la recompensa necesaria a uno de los debuts cinematográficos más estimulantes del cine español.