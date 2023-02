Estas son las películas favoritas para los Premios Goya 2023

La recta final hacia los premios Goya 2023 está a punto de comenzar. La gala en la que se premia lo mejor de la industria cinematográfica patria, se celebrará en apenas 10 días en el palacio Fibes de Sevilla y como siempre, tenemos un núcleo de películas favoritas que parten con cierta ventaja.

En esta 37ª edición, los largometrajes nominados a mejor película son Alcarràs, As bestas, Cinco lobitos, La maternal y Modelo 77. Todas ellas han cosechado grandes críticas, lo que convierte a estos Goya 2023 como una de las citas más complicadas de premiar, ya que cualquiera de ellas habría ganado la mayoría de galardones en cualquier otro año. No obstante, por méritos propios y por repercusión internacional parece que tanto Alcarràs como As bestas tienen un gran recorrido por delante de las demás opciones. Por un lado porque ambas historias rurales han cosechado grandes premios fuera de nuestras fronteras. La propuesta de Carla Simón por ejemplo, acabó con la maldición del cine español en la Berlinale, mientras que la tensa y violenta obra de Rodrigo Sorogoyen triunfó en el Festival de Cine de Tokio, además de obtener el Premio del público en el Festival de San Sebastián.

En estos premios Goya 2023, As bestas tiene 17 nominaciones y Alcarràs podría triunfar en hasta 11 categorías. No obstante, la Modelo 77 de Alberto Rodríguez tiene hasta 16 nominaciones, lo que podría llevar al drama carcelario hasta ese segundo podio que intenta perseguir el hasta la fecha, trabajo mejor valorado del cineasta tras El reino y la serie Antidisturbios. Otro hándicap con el que parte el segundo filme de Simón como directora es la prematura caída en la preselección de los Oscar 2023.

Se anticipan unos Goya 2023 repartidos

Según las principales estimaciones y salvo sorpresas (típicas en este tipo certámenes) lo lógico sería que As bestas se llevase el gran premio de la noche y Simón continuase su brillante carrera detrás de las cámaras recibiendo el título de mejor directora. Un breve cierre de círculo después de que en 2017 se alzase con la mejor dirección novel, gracias a su ópera prima Verano 1993.

Las consideraciones interpretativas podrían caer tanto del lado de As bestas como de Modelo 77, mientras que Susi Sánchez parece tener todas las papeletas para ganar el Goya a Mejor actriz de reparto por Cinco lobitos.