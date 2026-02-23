Cielos despejados y vientos suaves en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 23 de febrero de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes altas y algunas brumas matinales en la vertiente atlántica y el área del Estrecho. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros y los vientos serán flojos y variables, con un levante moderado en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 23 de febrero

Cielo despejado y viento suave en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy promete ser mayormente despejada, con un sol que se asoma tímidamente a las 08:03. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 23 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, la humedad se sentirá pesada, alcanzando hasta un 85%, lo que podría hacer que la sensación térmica se eleve, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Ya por la tarde, el viento soplará con suavidad, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable asegurar cualquier objeto ligero en el exterior. A medida que el sol se despida a las 19:11, la noche se presentará tranquila, sin riesgo de lluvias, permitiendo disfrutar de un cierre de jornada sereno y placentero.

Córdoba: cielo nublado y viento fuerte

Las primeras luces del día en Córdoba traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad que se siente en cada rincón. El cielo, cubierto de nubes grises, presagia un día agitado, donde el viento comienza a soplar con fuerza, anunciando cambios inminentes en el tiempo.

A medida que avanza la jornada, la temperatura oscilará entre los 6 y 22 grados, con un viento que alcanzará ráfagas de hasta 40 km/h. La mañana se presentará tranquila, pero por la tarde, la probabilidad de lluvias y un descenso térmico notable podrían alterar los planes. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría bajar considerablemente.

En Huelva, cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 21 grados. La brisa será suave, con vientos que soplarán desde el sureste, creando un ambiente agradable y sin riesgo de lluvia.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La temperatura será confortable, lo que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.

Ambiente ideal para pasear en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 10°C, pero la sensación térmica puede descender hasta 11°C, lo que sugiere un inicio fresco. A medida que avanza la jornada, se espera que el termómetro alcance los 18°C por la tarde, manteniendo un ambiente agradable. La brisa del sur soplará suavemente a 5 km/h, lo que hará que la sensación térmica se mantenga en niveles confortables.

La tarde se presentará igualmente despejada, sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de unas agradables horas de luz desde la salida del sol a las 08:03 hasta su puesta a las 19:13. La humedad, que oscilará entre el 50% y el 90%, puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado, pero en general, será un día perfecto para pasear por la ciudad.

Jaén: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 10 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 21 grados por la tarde, con un viento suave del noreste que aportará una agradable sensación térmica. Es un buen momento para salir con ropa ligera y disfrutar del sol, que brillará con fuerza, así que no olvides tus gafas de sol.

Ambiente fresco con chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 10°C y un cielo despejado que invita a disfrutar del aire matutino. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 21°C por la tarde, aunque la humedad podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa.

Sin embargo, no todo será tranquilidad, ya que se esperan chubascos intermitentes desde media mañana, acompañados de un viento del sureste que soplará a 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h. Se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, especialmente en las horas centrales del día.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 8 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 21 grados por la tarde, lo que promete un tiempo ideal para disfrutar al aire libre.

Aprovecha esta jornada soleada y lleva contigo una chaqueta ligera para las primeras horas, pero no olvides las gafas de sol para la tarde. La brisa suave acompañará el día, haciendo que sea perfecto para pasear por la ciudad o disfrutar de una terraza.

Almería: cielo despejado con nubes y chubascos

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 10°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 20°C por la tarde, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad de 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se prevén cambios en el horizonte, ya que la tarde podría traer algunas nubes y chubascos intermitentes. Se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, especialmente al caer la noche, cuando la temperatura descenderá nuevamente, dejando una sensación térmica de 12°C.