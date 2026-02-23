Leire Martínez emociona con un homenaje al maquinista fallecido en Adamuz: «Tenía entradas para verme»

Leire Martínez tiene entre manos un 2026 repleto de emociones. Recientemente, la artista ha dado el pistoletazo de salida a su Aquella Niña Tour, una de sus giras más personales. Pues, como es bien sabido por todos, ahora, la cantante está haciendo frente a su nueva era como solista. Recientemente, la artista se ha reencontrado con sus fans en La Riviera de Madrid. Un encuentro donde ha alzado su voz para entonar los nuevos temas que componen su discografía musical y los que han formado parte de su carrera profesional, pero uno de los momentos más destacados de la noche llegó cuando hizo un pequeño parón en homenaje al maquinista fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

La cantante ha emocionado a todos con sus palabras. Pues, tal y como ella misma explicó, el fallecido tenía entradas para acudir al concierto. «Esta noche, el maquinista que llevaba uno de estos trenes tenía entradas para venir hoy a vernos. Esta semana que viene era su cumpleaños. Su pareja y parte de la familia están aquí», comenzó diciendo. Unas palabras que fueron escuchadas con suma atención por todos los presentes. Al fin y al cabo, el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha sido una de las mayores catástrofes que ha vivido nuestro país en muchos años.

Leire Martínez no hablará más de La Oreja de Van Gogh

Hay que recordar que Leire fue una de los muchos artistas que se pronunciaron en sus redes sociales tras el accidente. «Todo mi amor a las víctimas y familiares del accidente ferroviario de Adamuz. Respeto, amor, apoyo y recuerdo para todas ellas. DEP», llegó a escribir en sus stories de Instagram.

Por otro lado, dados los últimos acontecimientos, Leire Martínez quiso dejar atrás cualquier tipo de polémica. Su objetivo es centrarse por completo en su nueva era artística y darle prioridad a su trabajo como solista. Por ello, se ha mostrado muy contundente. «Pongo a Dios, por testigo. No voy a contestar a ni una sola pregunta que haga referencia a La Oreja de Van Gogh», dijo. Unas palabras con las que dejaba claro que no iba a decir nada más de la banda en la que estuvo durante 17 años.

Fechas de la gira de Leire Martínez

Como comentábamos en líneas anteriores, la cantante ha comenzado a llevar a cabo su nuevo tour. Una serie de citas con sus fans que están programadas hasta el próximo mes de septiembre. Realizamos un repaso por las fechas que han sido confirmadas, hasta ahora.