Buenafuente regresa al trabajo de la mano de ‘Nadie sabe nada’: «Esto es como morirte en vida»

Andreu Buenafuente está de vuelta a los medios después de estar meses fuera del mundo audiovisual. Todo comenzó en el mes de diciembre, cuando RTVE anunciaba que el presentador catalán debía parar para descansar antes de ponerse a los mandos de las Campanadas de la pública junto a Silvia Abril, su pareja. Aquello dejó sin emisión al programa Futuro imperfecto, que se emitía los jueves en La 1, y al espacio radiofónico No somos nadie, en el que hace pareja con su inseparable Berto Romero.

Tras un parón, el catalán reapareció en la antena de la Cadena SER el pasado 13 de febrero, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Radio. En una charla con Carles Francino, anunció que ya estaba mucho mejor de sus problemas de salud mental y que pronto volvería al trabajo poco a poco. El primero de sus regresos se ha producido este pasado fin de semana, cuando se ha emitido el primer No somos nadie (programa de humor e improvisación de la SER) después de semanas con refritos de temporadas anteriores.

«Después de cuatro o cinco meses, ni esto tengo claro, vuelve un episodio original de Nadie sabe nada», así comenzaba la edición del pasado sábado, 21 de febrero de 2026. Aunque ha agradecido los mensajes de cariño, lo ha hecho con su particular toque de humor después de tantos homenajes: «Esto es como morirte en vida, como asistir a tu funeral estando vivo».

«Las he agradecido como agua de mayo. Y sería un cretino, que no lo descarto, si no dijera ahora que muchísimas gracias a todo el mundo», ha dicho sobre las palabras de apoyo que le han ido llegando durante los últimos meses, tanto en redes sociales, en medios como en privado.

Pese a que asegura que está mucho mejor de sus problemas, estar tanto tiempo fuera del trabajo le ha llevado a perder práctica: «No me acuerdo de quién hace los personajes del programa», bromeaba con Berto Romero, con el que se va turnando para hacer improvisaciones.

Romero ha aprovechado para agradecer, también, las muestras de cariño que los fans y compañeros de profesión le han mandado para Andreu durante todo este tiempo, aunque admite que se ha llegado a agobiar en algunos momentos. También ha confesado que «no todas se las he contado».

Tal y como han contado, en el mes de junio grabaron una enorme tanda de programas, con la intención de tener en la recámara casi cuatro meses de grabación. Después de esos meses regresaron alrededor del mes de septiembre u octubre, pero sólo acudieron un día más a grabar, ya que Andreu ya empezaba a estar en un mal momento.

Aunque no han querido estirar demasiado el momento de agradecimiento, Buenafuente y Berto también han querido agradecer al equipo del programa, el que no sale en antena, que hayan conseguido hacer programas de resumen para llenar el hueco durante el parón. De esta manera han podido «mantener vivo el programa» con refritos y mejores momentos de todas las temporadas.

¿Volverá Andreu Buenafuente a La 1 con ‘Futuro imperfecto’?

Con su regreso a la radio, queda por saber si lo hará también a su programa de televisión. El espacio que hasta el pasado mes de noviembre ocupaba las noches de los jueves era uno de los grandes éxitos de la parrilla de la pública. En su momento no se anunció el final del formato, por lo que queda en el aire si regresará o todavía queda tiempo para que vuelva a ponerse ante las cámaras. Ni RTVE ni el propio Buenafuente han dicho nada al respecto.