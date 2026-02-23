El hermano de Gemeliers se pronuncia tras la brutal agresión a Dani y Jesús: «Los agresores salieron…»

El pasado 21 de febrero, Daniel Oviedo Morilla y Jesús Oviedo Morilla, conocidos artísticamente como Gemeliers, cumplieron 27 años. Los cantantes optaron por celebrar su cumpleaños en una discoteca, rodeados de sus amigos y parejas, pero lo que comenzó como una bonita noche de celebración, concluyó con una brutal paliza. Tal y como se ha informado, los jóvenes fueron atacados a la salida del recinto, al igual que sus acompañantes, y fueron víctimas de una agresión. Una terrible situación que ha provocado que el equipo de Fiesta, programa de Telecinco, haya querido contactar con el entorno cercano de los cantantes para saber cómo se encuentran.

El encargado de hablar con Emma García y el equipo del formato fue Juan Carlos Oviedo, el hermano mayor de Daniel y Jesús. De esta manera, completamente conmocionado por lo sucedido a sus hermanos menores, el joven se sinceró. «Estaban esperándoles fuera, llamándoles por su nombre, con insultos homófobos y a la busca de ellos, preparados con un arma como es el spray de pimienta para dejarlos completamente sin que pudieran hacer nada», comenzó explicando. «Según me cuentan, los agresores estaban dentro de la discoteca, les verían salir y salieron también a increparles», agregó.

La novia de uno de los Gemeliers «se orinó encima» del pavor

Juan Carlos Oviedo explica que sus hermanos, en ningún momento de la noche, se sintieron en peligro. Por lo tanto, no vieron venir lo que les aguardaba fuera del establecimiento. «A mis hermanos no les dio tiempo a reaccionar; Jesús estaba ya en el taxi. Primero fueron a por los amigos, después a por la novia de Jesús y ya cuando salió Jesús, empezaron a rociarles a todos con un spray de pimienta que les dejó hechos polvo. Me llamó mucho la atención el estado en que deja ese producto», contó.

El joven ha confesado que no es la primera vez que ve cómo se meten con sus hermanos. Y es que, no han sido pocas las veces en las que ha presenciado ataques homófobos hacia ellos. «Yo sé que muchos de los que estáis en plató conocéis a mis hermanos y sabéis lo buenas personas que son. Hay gente que, por el hecho de que sean famosos, cree que pueden tratarte como quieran. Yo muchas veces cuando he estado con ellos he escuchado cómo les llamaba ‘maricones», señaló.

Jorge Moreno, trabajador de Fiesta, quiso aportar una pequeña información al testimonio del hermano de los Gemeliers. Un dato que dejó a todos completamente enmudecidos. Y es que, al parecer, la novia de uno de los artistas «se orinó encima» por el pavor que le produjo que los agresores le dijeran «Zorra, te vamos a matar». Pues, ella también fue víctima de los golpes.

Los agresores de los Gemeliers han sido identificados

Tal y como ha contado el hermano de los cantantes, los agresores de la brutal paliza han sido identificados. «Hay imágenes de la agresión y son brutales. Me dicen que en un momento hay hasta cinco personas dándole patadas a un amigo de Daniel y Jesús», indica. Al respecto, los Gemeliers se muestran convencidos de que los agresores estaban observándoles. Pues, como habían salido «a la caza del famoso», fueron a por ellos. Respecto a los artistas, ambos están interponiendo la denuncia contra estas personas. Pues, los agentes de la autoridad ya los tienen «perfectamente identificados».