Ni Asics ni Hoka: Decathlon tiene las zapatillas de ‘nube’ que todos los podólogos recomiendan

Cuando se habla de zapatillas con una pisada blanda y cómoda, casi todo el mundo piensa automáticamente en marcas como Asics o Hoka. Ambas se caracterizan por sus modelos con gran amortiguación, pensados para cuidar las articulaciones y ofrecer una sensación de ligereza incluso en tiradas largas. Sin embargo, en los últimos meses ha empezado a ganar fuerza una alternativa que sorprende a muchos. Y es que Decathlon ha dado un paso adelante con unas zapatillas de alta gama que según varios especialistas del pie cumplen de sobra con lo que se le puede pedir a un calzado cómodo y protector para salir a correr.

El modelo en cuestión es el Kiprun Kipsummit Max, una zapatilla de trail running que está llamando la atención no solo entre corredores, sino también entre podólogos que buscan opciones fiables para quienes entrenan con frecuencia o acumulan muchos kilómetros. Lo que más destaca desde el primer momento es la sensación de pisada blanda, agradable y con una amortiguación que se nota desde el primer apoyo. No se trata de una zapatilla dura que necesite adaptación, sino de un modelo que resulta cómodo prácticamente desde que se calza, algo que muchos expertos valoran cuando recomiendan calzado para evitar sobrecargas.

Buena parte de esta sensación tiene que ver con la espuma utilizada en la mediasuela. Decathlon ha apostado por un compuesto que absorbe bien el impacto sin dar la sensación de hundirse en exceso. El resultado es una pisada suave pero estable, que ayuda a reducir la presión en rodillas, tobillos y cadera, especialmente en terrenos irregulares o bajadas largas. Para corredores que arrastran molestias o que simplemente buscan cuidar el cuerpo en entrenamientos prolongados, este tipo de amortiguación suele ser una de las primeras cosas que se tienen en cuenta.

Las zapatillas de Decathlon más recomendadas

El ajuste también juega un papel importante. El upper está bien acolchado, con una lengüeta integrada y un cuello que envuelve el pie sin apretar. Esto hace que el pie vaya sujeto, pero sin sensación de rigidez, algo que se agradece cuando se pasan muchas horas corriendo o caminando por el monte. Además, el espacio en la zona delantera permite cierta libertad a los dedos, un detalle que no siempre se encuentra y que los podólogos suelen señalar como clave para evitar rozaduras y problemas en las uñas.

En cuanto a la suela, el Kipsummit Max responde bien en terrenos mixtos, con buen agarre tanto en tierra suelta como en caminos más compactos. No es una zapatilla pensada únicamente para competición, sino para entrenar con confianza y sin estar pendiente de cada piedra. El peso, sin ser ultraligero, está bien ajustado para un modelo con este nivel de amortiguación, lo que ayuda a que la sensación general sea más ligera de lo que muchos esperarían al verla. En cuanto a su precio, cuestan 139,99 euros en tiendas físicas y en la página web de Decathlon, una cifra inferior a zapatillas de la misma gama de otras marcas.

Que los podólogos empiecen a recomendar este tipo de modelos no es casualidad. En los últimos años, muchos especialistas insisten en que no todo el mundo necesita zapatillas muy agresivas o duras, especialmente aquellos que corren por salud, disfrute o para mantenerse activos. Una zapatilla bien amortiguada, estable y cómoda puede marcar la diferencia a largo plazo, reduciendo el riesgo de molestias repetidas y facilitando una pisada más relajada.