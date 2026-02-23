Los expertos instan a poner bridas en el casco de la bici por esta razón y es muy importante

Cuando se habla de seguridad para los ciclistas, siempre se insiste en lo más básico: casco homologado, buena visibilidad y respeto a las normas de circulación. Sin embargo, en los últimos tiempos ha empezado a circular una recomendación que ha sorprendido a muchos aficionados a la bicicleta. Se trata de colocar bridas de plástico en el casco. Aunque a simple vista pueda parecer una extraña ocurrencia o incluso una broma, lo cierto es que esta práctica tiene un motivo muy concreto y está respaldada por la experiencia de ciclistas y expertos en determinados países.

La recomendación nace principalmente en Australia, un país donde el ciclismo convive con una fauna muy particular. Allí, durante la época de cría, algunas aves —especialmente las conocidas magpies— se vuelven extremadamente territoriales y atacan a quienes se acercan a sus nidos. Estos ataques no son puntuales ni inofensivos, pues a veces las aves se lanzan en picado hacia la cabeza del ciclista, generando sobresaltos que pueden provocar pérdidas de control, caídas y accidentes graves. En un entorno donde mantener la concentración es clave, un golpe inesperado o el simple susto puede ser suficiente para terminar en el suelo.

Ante este problema, muchos ciclistas empezaron a experimentar con soluciones caseras hasta que una de ellas se popularizó rápidamente: colocar varias bridas plásticas en la parte superior del casco, dejando que sobresalgan hacia arriba. El objetivo no es otro que crear una barrera visual y física que dificulte el ataque directo de las aves. Cuando estas intentan acercarse, se encuentran con las bridas, que interfieren en su trayectoria y hacen que el ataque no llegue a completarse.

Las bridas como solución

La efectividad de esta solución ha sido tal que incluso autoridades locales y asociaciones ciclistas han llegado a recomendarla de forma puntual durante los meses más problemáticos. En algunos municipios australianos, el uso de bridas en el casco se ha convertido en una imagen habitual en carriles bici y rutas urbanas para evitar accidentes derivados de esos factores externos que no siempre se pueden controlar. Además, el bajo coste y la facilidad de colocación hacen que cualquier ciclista pueda hacerlo sin complicaciones.

Eso sí, los expertos insisten en un punto fundamental, y es que las bridas no sustituyen al casco ni a otras medidas de protección, sino que actúan como un complemento en situaciones muy concretas. El casco debe seguir siendo homologado, estar en buen estado y ajustarse correctamente a la cabeza. Las bridas, por su parte, deben colocarse de forma segura, sin que puedan soltarse, engancharse en ramas o interferir con la visión o la comodidad del ciclista. Una mala colocación podría generar más problemas de los que pretende evitar.

Aunque en países como España este tipo de ataques no es habitual, la recomendación sirve para recordar que la seguridad en el ciclismo no depende solo del tráfico o del estado de la carretera, sino también del entorno. Cada lugar tiene sus propios riesgos, y adaptarse a ellos es parte de una conducción responsable. Poner bridas en el casco no es una moda ni una excentricidad, sino una respuesta práctica a un problema real en algunos lugares.