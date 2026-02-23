El show de Laporta en la grada del Camp Nou: se puso a saltar al grito de «¡madridista el que no bote!»

La victoria del Barça ante el Levante dejó más de una lectura más allá de los tres puntos que cosechó el cuadro culé y que le permitieron recuperar el liderato tras el pinchazo del Real Madrid. Pero el partido, plácido para los de Hansi Flick, dejó alguna que otra imagen en las gradas en el Camp Nou, con muchas cámaras apuntando hacia el ahora candidato a la presidencia Joan Laporta que ofreció su propio show saltando al grito de «¡madridista el que no bote!».

El show de Laporta comenzó en un sector de las gradas del Camp Nou, cuando buena parte del estadio comenzó a corear el ya clásico «madridista el que no bote». En ese instante, el ex presidente del club y actual precandidato a la presidencia, ahora ubicado entre los aficionados y no en el palco institucional, se levantó de su asiento, comenzó a saltar junto al público y se sumó al grito colectivo, como si fuera un aficionado más.

«Madridista el que no bote» y Laporta saltando en la grada. Qué vergüenza ajena 🫠🫠🫠pic.twitter.com/sgGeQk1HNr — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) February 23, 2026

Eran muchas las cámaras que apuntaban al candidato a la presidencia y era de esperar que éste regalara imágenes. Éstas mostraron a un Laporta sonriente, aplaudiendo, animando y dejándose llevar por el ambiente festivo que se vivía en el Camp Nou, sobre todo por el rumbo que tomó rápido el partido ante el Levante, con el 1-0 de Marc Bernal a los cuatro minutos de juego. No es habitual ver al ex presidente en esa zona del estadio, encorsetado en su representación institucional y guardando un casi siempre perfecto protocolo. Despegado temporalmente de ello, su presencia en ese sector de la grada, mezclado con los seguidores, ofreció una fotografía poco habitual en el contexto del club.

Es raro el partido en el Camp Nou que, desde las gradas, se escucha éste cántico. El «madridista el que no bote» está ampliamente arraigado en la cultura del barcelonismo y, conocedores de la derrota del Real Madrid el sábado y con el triunfo y liderato en marcha, no dudó el estadio en recordar al eterno rival. El mensaje es sencillo: quien no salta al ritmo del grito es identificado, en tono de broma colectiva, como seguidor del equipo rival. Laporta, entre risas con su compañía en las gradas, no dudó en unirse a los saltos.

Los saltitos de Laporta en las gradas del Camp Nou con el «madridista el que no bote» coincide esta semana con unas ácidas declaraciones del precandidato, que quiere presidir de nuevo el Barcelona. El ex presidente culé reconoció estos días que se alió al Real Madrid por «necesidades económicas» con todo el tema de la Superliga y que aquello les «sirvió para salir adelante y dar una vuelta a la fórmula de la Champions», destacando que se tuvieron que «meter en la cama con el enemigo, como el tema de la Superliga, por necesidades económicas», concluyendo que han «salvado al Barça de la ruina» y que estaban «intervenidos, nos tenían con el pie en el cuello» y que de no ser así, «colapsaba sin las palancas».