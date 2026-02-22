Laporta vuelve a dar el cante contra el Madrid: «Por una vez que no les regalan un penalti por piscinazo…»

Joan Laporta sigue dando el cante en su proceso de querer ser reelegido como presidente del Barcelona y, otra vez más, ha vuelto a atacar al Real Madrid. El principal favorito en las elecciones de la entidad culé sabe que tiene que utilizar al club blanco para arañar algunos votos entre los socios culés.

Para ello, Laporta ha hablado de la derrota del Real Madrid ante Osasuna este sábado y especialmente de la polémica arbitral. No se podrán quejar esta vez los barcelonistas, ya que la actuación de Figueroa Vázquez en el VAR fue clave para el resultado: pitó un penaltito a favor de Osasuna por un leve pisotón de Courtois a Budimir y después dio validez a un gol de Osasuna -el de la victoria- al no ser fuera de juego.

«Ayer fue un penalti que fijate tu que tuvieron que sacarle la tarjeta amarilla a budimir porque era un pisotón, es un penalti de esos de VAR, al Madrid le han pitado mil penaltis como estos», ha dicho este domingo Joan Laporta, que ya no es oficialmente presidente del Barcelona, aunque sigue siendo el que manda en la sombra al ser su vicepresidente, Rafa Yuste, el presidente en funciones por este proceso de elecciones.

«Y después el gol no tenía nada de fuera de juego, el segundo de Osasuna, y ganaron 2-1 no veo donde esta el problema», añadió Laporta para dar el cante y dar un palo al Real Madrid. «Por una vez que no les regalan un penalti por algún piscinazo y echan algún jugador de ellos, pues hombre…, que no se quejen», comentó el ahora candidato a la presidencia del Barça.

Laporta reconoció que no vio el partido entre Osasuna y Real Madrid: «Me lo iban contando, cuando había jugadas lo iba a ver, es que vamos, fue clarísimo y perdieron porque mira, nosotros también perdemos, no hay partido fácil». Este domingo, Laporta ha tenido un acto con socios y simpatizantes en un bar, donde se ha puesto a cocinar macarrones y a cantar rancheras.