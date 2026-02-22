El VAR dirigió a Quintero González para que pitara el penalti en contra del Real Madrid: «Pisotón»

El Real Madrid perdió este sábado ante Osasuna en Pamplona (2-1) y en el primer gol que recibieron los madridistas, en la primera parte, hubo gran polémica. Quintero González, árbitro del partido, pitó penalti a favor del conjunto navarro por un leve pisotón de Courtois a Budimir. Lo hizo tras revisión de VAR y, tal y como se puede comprobar en los audios difundidos por la RFEF, es el árbitro de videoarbitraje, Figueroa Vázquez, quien dirige la jugada e incita al colegiado Quintero González en el césped a que pite el penalti.

«Alejandro, te recomiendo que vengas a ver una acción para que consideres si puede haber un posible penalti… por pisotón», dice Figueroa Vázquez a Quintero González, dejando pasar unos segundos entre el momento en el que dice «posible penalti» y «pisotón». Ahí está ya dirigiendo al colegiado del campo, señalándole lo que tiene que pitar.

Cabe recordar que en el césped, Quintero González no sólo no pitó penalti, sino que sacó la amarilla a Budimir por simular. Figueroa Vázquez avisó a Quintero González para que fuera a ver la jugada al monitor. El colegiado de VAR tuvo que darle bastante zoom a la imagen para captar un leve pisotón de Courtois a Budimir, motivo por el que se pitó penalti por parte de Quintero González.

Tras varios segundos de silencio en la comunicación entre ambos árbitros, Quintero González tiene dudas, ya que, tras varias repeticiones, le pide a Figueroa Vázquez que le ponga «el punto de contacto sobre el pisotón». Es ahí donde desde el VAR se hace zoom (y si tienes que ampliar la imagen, muy clara no será la acción) y cuando ya el árbitro principal pita penalti. «Voy a anular la tarjeta amarilla (a Budimir) y (se la saco) a Courtois por DOGSO», comenta Quintero González, que pregunta a Figueroa Vázquez si así está bien arbitrado. «Correcto», le dicen desde el VAR de este Osasuna – Real Madrid de Liga.