Laporta reconoce la ayuda del Madrid: «Nos metimos en la cama con el enemigo por necesidades económicas»

Joan Laporta ha reconocido que el Real Madrid les ayudó para salvarse de la situación económica que tenían, que era «la ruina», ya que su apoyo en la Superliga fue «por necesidades económicas», de ahí que «nos tuvimos que meter en la cama con el enemigo».

El actual candidato a las elecciones del Barcelona, presidente de la entidad azulgrana los últimos cinco años y gran favorito en los comicios del próximo 15 de marzo, ha reconocido que ir de la mano del Real Madrid en el proyecto de la Superliga fue por interés, concretamente por «necesidades económicas», algo de lo que ahora reniega.

«Nos sirvió para salir adelante y dar una vuelta a la fórmula de la Champions», ha dicho Laporta sobre la Superliga, de la que ha dicho que se metieron con el Real Madrid por dinero: «Nos tuvimos que meter en la cama con el enemigo, como el tema de la Superliga, por necesidades económicas».

Además, Laporta ha añadido que «hemos salvado al Barça de la ruina», ya que «estábamos intervenidos, nos tenían con el pie en el cuello» y que el club «colapsaba sin las palancas»: «ubiéramos tenido que pedir una derrama a los socios. Pedimos un crédito a Goldman Sachs nada más empezar. El primer día que llegamos ya nos reclamaban 200 millones y no había ni un euro ni en los cajones».

Por supuesto, y más en campaña electoral, Laporta ha explicado, en una entrevista en Catalunya Radio, que parte de ello fue por culpa del «madridismo sociológico que querían hundirnos». Además, se ha reivindicado como el salvador del Barcelona: «Aquí no ha habido ni milagros ni azar ni ni improvisación. Aquí lo que hemos hecho es ser valiente, hemos trabajado mucho».

En otros asuntos de la actualidad del Barcelona, Laporta ha explicado que el Camp Nou «triplicará» los recursos y que «repetiría» con la constructora Limak porque «hay gente que manda en algunas constructoras españolas que no son precisamente muy culés».

Respecto a Messi, ha dicho que «el club está por encima de los nombres» y ha reconocido sque su relación «ya no es lo que era.: No quiso saludarme en un gala del Balón de Oro. La relación está perjudicada. Lo que haga Messi lo respetaré».

Por su parte, de Negreira ha seguido diciendo que los pagos eran por «un asesoramiento arbitral» y que «hay un interés que el tema se alargue, cuando no se aguanta por ningún sitio». «En los 72 años que han estado los árbitros, sus jefes eran socios o empleados del Real Madrid», ha añadido.