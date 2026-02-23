Muere una mujer de 60 años al atragantarse con una ensaimada a la salida de un súper en Mallorca

Tragedia en el municipio mallorquín de Maria de la Salut. Una mujer de unos 60 años de edad falleció este pasado sábado en plena calle al atragantarse con una ensaimada que acababa de comprar en un supermercado Bip Bip. El suceso causó una fuerte conmoción entre los vecinos de la localidad, que rápidamente se acercaron al lugar tras conocer lo ocurrido.

El suceso ocurrió sobre las 10:55 horas de la mañana cuando los equipos de emergencia fueron alertados de que una mujer se había caído desplomada en la calle Carrer Nou. Rápidamente, una ambulancia del SAMU 061 y una patrulla de la Policía Local de Maria de la Salut se desplazaron hasta el lugar para prestar asistencia.

A su llegada se encontraron a la víctima tendida en el suelo, que estaba siendo asistida por un joven vecino del municipio y estudiante de enfermería. El joven había iniciado maniobras de ayuda mientras aguardaban la llegada de los sanitarios. A pesar de los intentos de reanimarla realizados tanto por él como posteriormente por los equipos de emergencia, la mujer acabó perdiendo la vida en el mismo lugar.

Unos minutos antes, la mujer estaba en el supermercado Bip Bip, donde había comprado varias ensaimadas pequeñas. Según ha podido saber este periódico, en el momento de caer desplomada se estaba comiendo una de ellas. El joven estudiante de enfermería consiguió extraerle el trozo de la garganta, pero la víctima falleció igualmente pese a los esfuerzos realizados para salvarla.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazó el alcalde del municipio, Jaume Martí. La escena congregó asimismo a un gran número de vecinos que se había interesado por el estado de la víctima, muy conocida en la localidad. La fallecida es una mujer mallorquina de toda la vida y muy querida en el pueblo.

A la llegada de la Guardia Civil se solicitó la correspondiente autorización judicial para proceder al levantamiento del cadáver. La empresa funeraria retiró el cuerpo sin vida y ahora será la autopsia la que determinará si la causa de la muerte fue atragantamiento o alguna patología previa.