Isabel Jiménez rompe su silencio sobre la recuperación de Sara Carbonero: «Es muy complicado»

Sara Carbonero está viviendo un complicado inicio de año, puesto que, tan sólo unos días después de dar la bienvenida al 2026, tuvo que ser ingresada en el hospital de Lanzarote, donde fue operada de urgencia. De hecho, no fue hasta el 13 de enero cuando la periodista recibió el alta y, finalmente, pudo poner rumbo a Madrid para continuar con su proceso de recuperación. Por el momento, ni ella ni su círculo más cercano han querido dar ningún tipo de detalle sobre el diagnóstico ni lo sucedido. Lo único que hemos podido ver es que, hace tan solo unos días, Sara Carbonero publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la cama en la que podíamos verla disfrutar de un libro de Joana D’Alessio, concretamente Pequeño tratado sobre la amistad. Este miércoles 28 de enero, la revista SEMANA publicó unas imágenes exclusivas de la periodista siguiendo adelante con su recuperación.

Concretamente, por estas fotografías, hemos podido verla entrar en el hospital acompañada de Raquel Perera, su íntima amiga y ex pareja de Alejandro Sanz. Las dos visitaron la Clínica Universidad de Navarra, el mismo hospital en el que la periodista fue operada de la recaída que tuvo en su enfermedad, un cáncer de ovarios que le diagnosticaron en el año 2019. A pesar de estas imágenes, en el estreno la película Aída y vuelta, una de sus grandes amigas se pronunció sobre lo que ha vivido Sara Carbonero en las primeras semanas de este 2026. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Isabel Jiménez. La periodista, al ser preguntada por ella, ha asegurado que será Sara quien contará «hasta donde quiera», cuando ella lo crea oportuno: «Son temas de salud, terceras personas… Por mucho que seamos hermanas es muy complicado».

Acto seguido, no dudó un solo segundo en mostrar cierta empatía con los medios que se encontraban en el photocall del estreno de la película dirigida por Paco León: «Yo entiendo vuestro trabajo, soy periodista, entiendo el interés, pero hay que equilibrar mucho la privacidad de una persona en cuestiones de salud», comentó, concretamente a los compañeros de Europa Press.

Lejos de que todo quede ahí, Jiménez reconoció que no ha leído ni ha visto absolutamente nada de lo que se ha publicado, durante todo este tiempo, sobre su amiga: «No sé hasta dónde se ha llegado ni cómo se han contado las cosas, yo creo que es una manera de protegerme». Y añadió: «La única cosa que he visto y que no me ha gustado nada son las imágenes en el aeropuerto, creo que no eran necesarias», expresó.

Por si fuera poco, la presentadora no fue la única amiga de Sara Carbonero que se pronunció sobre este asunto, puesto que también lo hizo Vanesa Martín tan sólo unas horas antes, durante la celebración de la tercera edición de la gala Spotify. «Un sustillo, pero por suerte está muy bien y ella sabe que la queréis muchísimo, todos la queremos muchísimo. Ahí estamos», aseguró la malagueña a las cámaras de Europa Press.

Además, no dudó en aprovechar la ocasión para mostrar el profundo afecto y cariño que tiene a la periodista: «Es muy especial Sara. Qué mujer no es luchadora si hemos venido a este mundo a intentar avanzar en todo», reconoció, visiblemente emocionada. Es más que evidente que el círculo más cercano de Carbonero siempre ha destacado por su humanidad, su discreción y su cariño. Algo que ha vuelto quedar demostrado con este nuevo y duro bache que ha atravesado y del que se sigue recuperando.